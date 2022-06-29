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Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 29.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 29.06.2022
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:44
2022-06-29T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
европейский совет
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности."Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде.Он также призвал оказать Украине финансовую и военную помощь. "Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы… Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием ", - добавил Зеленский.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
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в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, владимир зеленский
14:44 29.06.2022
 
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Президент Зеленский призвал НАТО найти Украине место в общем пространстве безопасности

© AP Photo / Manu FernandezПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
Президент Украины Владимир Зеленский выступает по видеосвязи на саммите НАТО в Мадриде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности.
"Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде.
Он также призвал оказать Украине финансовую и военную помощь. "Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы… Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием ", - добавил Зеленский.
Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОЕвросоюзЕвропейский советВладимир Зеленский
 
 
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