https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 29.06.2022
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:44
2022-06-29T14:44
2022-06-29T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
евросоюз
европейский совет
владимир зеленский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности."Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде.Он также призвал оказать Украине финансовую и военную помощь. "Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы… Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием ", - добавил Зеленский.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798920548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, владимир зеленский
Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности
Президент Зеленский призвал НАТО найти Украине место в общем пространстве безопасности