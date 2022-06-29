https://ria.ru/20220629/ukraina-1798996614.html

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности - РИА Новости, 29.06.2022

Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности

Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:44

2022-06-29T14:44

2022-06-29T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

евросоюз

европейский совет

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798994768_0:91:3066:1816_1920x0_80_0_0_5d88f77841f4ccc0769a1c62b21e3ed2.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал НАТО дать Украине гарантии безопасности."Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти Украине место в общем пространстве безопасности", - сказал Зеленский во время онлайн-выступления на саммите НАТО в Мадриде.Он также призвал оказать Украине финансовую и военную помощь. "Украине нужны современные противоракетная и противовоздушная оборона, и у вас есть эти системы… Финансовая поддержка для Украины имеет не меньшее значение, чем помощь оружием ", - добавил Зеленский.Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28-30 июня. В нём планируется участием около 40 глав государств и правительств, включая 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены ЕС, но не Альянса, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

https://ria.ru/20220629/ukraina-1798920548.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, нато, евросоюз, европейский совет, владимир зеленский