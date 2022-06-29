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Военнопленный рассказал о бегстве с передовой украинских командиров - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798982386.html
Военнопленный рассказал о бегстве с передовой украинских командиров
Военнопленный рассказал о бегстве с передовой украинских командиров - РИА Новости, 29.06.2022
Военнопленный рассказал о бегстве с передовой украинских командиров
Украинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал пленный разведчик 5 батальона 24 отдельной... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:48
2022-06-29T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
израиль
ужгород
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал пленный разведчик 5 батальона 24 отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком."Офицеры, пока мы были в Ужгороде, все такие крутые, все такие блатные. А когда приехали сюда, на "передок" - откосили на больничку (то есть фиктивно легли в госпиталь - ред.)", - рассказал Козловский на допросе.По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты."Чтобы получать деньги. Они на гражданке не зарабатывают столько денег - 30 тысяч гривен. А здесь им платят, они сидели, пока не привезли сюда. А как привезли сюда, они сразу смотались. Теперь представьте, какой у вас будет моральный дух, если человек, который командует тобой, сваливает, и ты остаёшься без командования", - сказал пленный.
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в мире, украина, израиль, ужгород, ситуация в днр и лнр
13:48 29.06.2022
 
Военнопленный рассказал о бегстве с передовой украинских командиров

Пленный солдат рассказал, что командиры ВСУ идут в армию ради денег, но бегут с передовой

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 июн - РИА Новости. Украинские офицеры бегут с передовой, бросая рядовых, это негативно отражается моральном духе военных, рассказал пленный разведчик 5 батальона 24 отдельной моторизированной бригады украинской армии Владимир Козловский.
У Козловского двойное гражданство, Украины и Израиля, однако его призвали в украинскую армию, не дав выехать из страны с женой и ребенком.
"Офицеры, пока мы были в Ужгороде, все такие крутые, все такие блатные. А когда приехали сюда, на "передок" - откосили на больничку (то есть фиктивно легли в госпиталь - ред.)", - рассказал Козловский на допросе.
По его словам, офицеры идут в армию не воевать, а чтобы получать хорошие зарплаты.
"Чтобы получать деньги. Они на гражданке не зарабатывают столько денег - 30 тысяч гривен. А здесь им платят, они сидели, пока не привезли сюда. А как привезли сюда, они сразу смотались. Теперь представьте, какой у вас будет моральный дух, если человек, который командует тобой, сваливает, и ты остаёшься без командования", - сказал пленный.
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