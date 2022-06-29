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Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова - РИА Новости, 29.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798967535.html
Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова
Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова - РИА Новости, 29.06.2022
Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова
Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:55
2022-06-29T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
совет безопасности оон
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что основной задачей Киева было стремление преодолеть усталость украинской проблематики и создать некий благоприятный фон для наращивания масштабов военной поддержки со стороны западных государств. Но увы, (Владимиру) Зеленскому не удалось достичь поставленной цели", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она напомнила, что 28 июня состоялось по просьбе киевского режима срочное заседание Совета безопасности ООН. "Западные страны в нарушение сложившейся практики Совета Безопасности продавили участие в мероприятии по видеосвязи... Зеленского. Его функции понятны - он играет шоумена, поэтому, конечно, его раскрученное лицо должно было появиться и в этот раз, хотя неделю назад в этом же самом - в возможности участвовать по видеосвязи - было отказано министру иностранных дел Центральноафриканской Республики... это что - расизм?" - задала вопрос представитель МИД.Она пояснила: "представителю африканского континента было отказано в том, в чем дано право белому человеку". "Я считаю, что по этому вопросу должны объясниться те, кто не дал возможности представителю африканского континента подключиться по видеосвязи, а представителю так называемого западного сообщества такая возможность и привилегия была оказана", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798898464.html
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в мире, украина, оон, совет безопасности оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр
12:55 29.06.2022
 
Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова

Захарова: Киеву не удалось преодолеть усталость от ситуации на Украине в Совбезе ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что основной задачей Киева было стремление преодолеть усталость украинской проблематики и создать некий благоприятный фон для наращивания масштабов военной поддержки со стороны западных государств. Но увы, (Владимиру) Зеленскому не удалось достичь поставленной цели", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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Она напомнила, что 28 июня состоялось по просьбе киевского режима срочное заседание Совета безопасности ООН. "Западные страны в нарушение сложившейся практики Совета Безопасности продавили участие в мероприятии по видеосвязи... Зеленского. Его функции понятны - он играет шоумена, поэтому, конечно, его раскрученное лицо должно было появиться и в этот раз, хотя неделю назад в этом же самом - в возможности участвовать по видеосвязи - было отказано министру иностранных дел Центральноафриканской Республики... это что - расизм?" - задала вопрос представитель МИД.
Она пояснила: "представителю африканского континента было отказано в том, в чем дано право белому человеку". "Я считаю, что по этому вопросу должны объясниться те, кто не дал возможности представителю африканского континента подключиться по видеосвязи, а представителю так называемого западного сообщества такая возможность и привилегия была оказана", - заключила Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаООНСовет Безопасности ООНРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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