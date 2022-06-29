https://ria.ru/20220629/ukraina-1798967535.html

Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова

Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова - РИА Новости, 29.06.2022

Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова

Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:55

2022-06-29T12:55

2022-06-29T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

совет безопасности оон

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Очевидно, что основной задачей Киева было стремление преодолеть усталость украинской проблематики и создать некий благоприятный фон для наращивания масштабов военной поддержки со стороны западных государств. Но увы, (Владимиру) Зеленскому не удалось достичь поставленной цели", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она напомнила, что 28 июня состоялось по просьбе киевского режима срочное заседание Совета безопасности ООН. "Западные страны в нарушение сложившейся практики Совета Безопасности продавили участие в мероприятии по видеосвязи... Зеленского. Его функции понятны - он играет шоумена, поэтому, конечно, его раскрученное лицо должно было появиться и в этот раз, хотя неделю назад в этом же самом - в возможности участвовать по видеосвязи - было отказано министру иностранных дел Центральноафриканской Республики... это что - расизм?" - задала вопрос представитель МИД.Она пояснила: "представителю африканского континента было отказано в том, в чем дано право белому человеку". "Я считаю, что по этому вопросу должны объясниться те, кто не дал возможности представителю африканского континента подключиться по видеосвязи, а представителю так называемого западного сообщества такая возможность и привилегия была оказана", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20220629/zelenskiy-1798898464.html

https://ria.ru/20220628/zelenskiy-1798883672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, совет безопасности оон, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр