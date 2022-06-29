Киеву не удалось преодолеть усталость от Украины в ООН, заявила Захарова
Захарова: Киеву не удалось преодолеть усталость от ситуации на Украине в Совбезе ООН
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
© AP Photo / Mary Altaffer
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Основной задачей Киева в СБ ООН было преодоление "усталости" от украинской проблемы, заручиться большей поддержкой, не удалось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очевидно, что основной задачей Киева было стремление преодолеть усталость украинской проблематики и создать некий благоприятный фон для наращивания масштабов военной поддержки со стороны западных государств. Но увы, (Владимиру) Зеленскому не удалось достичь поставленной цели", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Она напомнила, что 28 июня состоялось по просьбе киевского режима срочное заседание Совета безопасности ООН. "Западные страны в нарушение сложившейся практики Совета Безопасности продавили участие в мероприятии по видеосвязи... Зеленского. Его функции понятны - он играет шоумена, поэтому, конечно, его раскрученное лицо должно было появиться и в этот раз, хотя неделю назад в этом же самом - в возможности участвовать по видеосвязи - было отказано министру иностранных дел Центральноафриканской Республики... это что - расизм?" - задала вопрос представитель МИД.
Она пояснила: "представителю африканского континента было отказано в том, в чем дано право белому человеку". "Я считаю, что по этому вопросу должны объясниться те, кто не дал возможности представителю африканского континента подключиться по видеосвязи, а представителю так называемого западного сообщества такая возможность и привилегия была оказана", - заключила Захарова.