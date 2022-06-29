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Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин - РИА Новости, 29.06.2022
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Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин
Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин - РИА Новости, 29.06.2022
Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин
Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 миллионов русских людей, заявил председатель... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:46
2022-06-29T12:46
в мире
украина
донбасс
ссср
конституционный суд рф
валерий зорькин
борис ельцин
севастополь
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 миллионов русских людей, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме."В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь ("алмаз русской военной доблести"), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык", - отметил Зорькин.По его словам, коллективный Запад во главе с США, тратя миллиарды долларов, усердно взращивал антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.Глава Конституционного суда напомнил, что русскоязычное население Крыма ответило на путч, майдан 2014 года, референдумом о независимости, а население Донбасса - сначала мягким сопротивлением и референдумами о независимости, а затем и вооруженным сопротивлением.
https://ria.ru/20220316/sud-1778472954.html
украина
донбасс
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в мире, украина, донбасс, ссср, конституционный суд рф, валерий зорькин, борис ельцин, севастополь
12:46 29.06.2022
 
Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин

Глава Конституционного суда: русские на Украине были лишены правовых гарантий идентичности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 миллионов русских людей, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме.
"В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь ("алмаз русской военной доблести"), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык", - отметил Зорькин.
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По его словам, коллективный Запад во главе с США, тратя миллиарды долларов, усердно взращивал антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.
Глава Конституционного суда напомнил, что русскоязычное население Крыма ответило на путч, майдан 2014 года, референдумом о независимости, а население Донбасса - сначала мягким сопротивлением и референдумами о независимости, а затем и вооруженным сопротивлением.
 
В миреУкраинаДонбассСССРКонституционный суд РФВалерий ЗорькинБорис ЕльцинСевастополь
 
 
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