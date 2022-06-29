https://ria.ru/20220629/ukraina-1798965262.html

Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин

Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин - РИА Новости, 29.06.2022

Русские на Украине были лишены гарантий идентичности, заявил Зорькин

Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 миллионов русских людей, заявил председатель... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:46

2022-06-29T12:46

2022-06-29T12:46

в мире

украина

донбасс

ссср

конституционный суд рф

валерий зорькин

борис ельцин

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152005/41/1520054152_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_fc755a4877695b18bf28fc5ff2c00a6a.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент РФ Борис Ельцин, оставив Украине Крым и области с русским населением, лишил юридических гарантий 12 миллионов русских людей, заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме."В Беловежье при роспуске СССР Борис Ельцин оставил за Украиной и Крым, и легендарный Севастополь ("алмаз русской военной доблести"), и несколько областей, фактически русских и по населению, и по истории. То есть до 12 миллионов русских людей остались без каких-либо юридических гарантий их национально-культурной идентичности и, как затем оказалось, были нацистским режимом лишены права на родной язык", - отметил Зорькин.По его словам, коллективный Запад во главе с США, тратя миллиарды долларов, усердно взращивал антироссийские настроения правящих кругов и населения Украины. В результате этой политики украинский народ оказался заложником антирусской, нацистско-бандеровской идеологии и практики.Глава Конституционного суда напомнил, что русскоязычное население Крыма ответило на путч, майдан 2014 года, референдумом о независимости, а население Донбасса - сначала мягким сопротивлением и референдумами о независимости, а затем и вооруженным сопротивлением.

https://ria.ru/20220316/sud-1778472954.html

украина

донбасс

ссср

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, донбасс, ссср, конституционный суд рф, валерий зорькин, борис ельцин, севастополь