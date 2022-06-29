https://ria.ru/20220629/ukraina-1798956329.html

В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории

В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории - РИА Новости, 29.06.2022

В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории

Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - это лишь новый способ сдерживания России, намерения Брюсселя говорят о стремлении Запада "освоить" украинские... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:15

2022-06-29T12:15

2022-06-29T12:36

в мире

украина

евросоюз

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - это лишь новый способ сдерживания России, намерения Брюсселя говорят о стремлении Запада "освоить" украинские территории, речь не об экономике, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Это по сути является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента в целях сдерживания России", - сказала Захарова на брифинге."Никакого отношения к развитию экономики Украины, в целом региона или к развитию финансовых, демократических институтов это не имеет",- добавила она.

https://ria.ru/20220617/ukraina-1796108942.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова