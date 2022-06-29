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В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории - РИА Новости, 29.06.2022
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В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории
В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории
Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - это лишь новый способ сдерживания России, намерения Брюсселя говорят о стремлении Запада "освоить" украинские... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:15
2022-06-29T12:36
в мире
украина
евросоюз
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - это лишь новый способ сдерживания России, намерения Брюсселя говорят о стремлении Запада "освоить" украинские территории, речь не об экономике, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Это по сути является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента в целях сдерживания России", - сказала Захарова на брифинге."Никакого отношения к развитию экономики Украины, в целом региона или к развитию финансовых, демократических институтов это не имеет",- добавила она.
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в мире, украина, евросоюз, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:15 29.06.2022 (обновлено: 12:36 29.06.2022)
 
В МИД заявили о желании Запада освоить украинские территории

Захарова: статус кандидата в ЕС для Украины говорит о желании Запада освоить ее территории

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Предоставление Украине статуса кандидата в ЕС - это лишь новый способ сдерживания России, намерения Брюсселя говорят о стремлении Запада "освоить" украинские территории, речь не об экономике, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запад продолжает нагнетать обстановку, искусственно затягивает специальную военную операцию посредством оказания Киеву не только военной помощи, но и, конечно, политической поддержки. Именно в этом контексте мы рассматриваем решение саммита ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Это по сути является ещё одним примером действий западных режимов по освоению территории Украины и использованию Украины как инструмента в целях сдерживания России", - сказала Захарова на брифинге.
"Никакого отношения к развитию экономики Украины, в целом региона или к развитию финансовых, демократических институтов это не имеет",- добавила она.
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В миреУкраинаЕвросоюзРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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