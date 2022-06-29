https://ria.ru/20220629/ukraina-1798947106.html

Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии

Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии - РИА Новости, 29.06.2022

Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии

Российские военные высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты в ДНР, следует... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:46

2022-06-29T11:46

2022-06-29T15:09

специальная военная операция на украине

россия

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты в ДНР, следует из сводки Минобороны России, распространенной в среду."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Конашенков о многочисленных потерях украинской армии Конашенков о многочисленных потерях украинской армии 2022-06-29T11:46 true PT4M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)