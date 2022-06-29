https://ria.ru/20220629/ukraina-1798947106.html
Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии
Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии - РИА Новости, 29.06.2022
Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии
Российские военные высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты в ДНР, следует... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:46
2022-06-29T11:46
2022-06-29T15:09
специальная военная операция на украине
россия
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Российские военные высокоточным оружием поразили два украинских взвода РСЗО "Град" и два артиллерийских взвода, обстреливавших населенные пункты в ДНР, следует из сводки Минобороны России, распространенной в среду."В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражено два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Калинов, Александрово-Калиновск, а также два артиллерийских взвода в районе Авдеевки, обстреливавших населенные пункты Донецкой Народной Республики", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о многочисленных потерях украинской армии
Конашенков о многочисленных потерях украинской армии
2022-06-29T11:46
true
PT4M03S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:46 29.06.2022 (обновлено: 15:09 29.06.2022)
Российские военные поразили четыре взвода украинских "Градов" и артиллерии
Российские военные уничтожили на Украине два артиллерийских взвода и два взвода "Градов"