Рейтинг@Mail.ru
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220629/ukraina-1798942250.html
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 29.06.2022
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева
Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:34
2022-06-29T12:23
специальная военная операция на украине
николаев (украина)
украина
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_469e6876a0602dc9f4c596233a52d2a2.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.Также уничтожены войска и техника ВСУ в 32 районах, ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего.Кроме того, артиллерия уничтожила в районе населенного пункта Питомник Харьковской области до ста боевиков батальона "Кракен" и около десяти единиц техники.Российские средства ПВО за сутки сбили два Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, а также Ми-8 в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаев (украина)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798945924_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_a2c5c42261a16ebc2de1a374ff956b04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
николаев (украина), украина, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, безопасность
11:34 29.06.2022 (обновлено: 12:23 29.06.2022)
 
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

Минобороны: ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
Тренировка на стрельбище на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев", — говорится в документе.
Также уничтожены войска и техника ВСУ в 32 районах, ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего.
Кроме того, артиллерия уничтожила в районе населенного пункта Питомник Харьковской области до ста боевиков батальона "Кракен" и около десяти единиц техники.
Российские средства ПВО за сутки сбили два Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, а также Ми-8 в Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеНиколаев (Украина)УкраинаВойска воздушно-космической обороныВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала