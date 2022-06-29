https://ria.ru/20220629/ukraina-1798942250.html

ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева - РИА Новости, 29.06.2022

ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева

Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:34

2022-06-29T11:34

2022-06-29T12:23

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

украина

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.Также уничтожены войска и техника ВСУ в 32 районах, ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего.Кроме того, артиллерия уничтожила в районе населенного пункта Питомник Харьковской области до ста боевиков батальона "Кракен" и около десяти единиц техники.Российские средства ПВО за сутки сбили два Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, а также Ми-8 в Николаевской области.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

николаев (украина), украина, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, безопасность