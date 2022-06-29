11:34 29.06.2022 (обновлено: 12:23 29.06.2022)
ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева
Минобороны: ВКС уничтожили базу подготовки иностранных наемников в районе Николаева
© AP Photo / Natacha PisarenkoТренировка на стрельбище на окраине Киева
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Тренировка на стрельбище на окраине Киева. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны в ежедневной сводке.
"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальонов территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2" в районе Харькова и база подготовки иностранных наемников в районе города Николаев", — говорится в документе.
Также уничтожены войска и техника ВСУ в 32 районах, ремонтная база, восемь складов боеприпасов и вооружения, а также база горючего.
Кроме того, артиллерия уничтожила в районе населенного пункта Питомник Харьковской области до ста боевиков батальона "Кракен" и около десяти единиц техники.
Российские средства ПВО за сутки сбили два Су-25 в Харьковской и Херсонской областях, а также Ми-8 в Николаевской области.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.