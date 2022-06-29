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Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов - РИА Новости, 29.06.2022
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Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов
Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов - РИА Новости, 29.06.2022
Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки три РСЗО "Град", два БТР и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:44
2022-06-29T10:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
россия
авдеевка
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки три РСЗО "Град", два БТР и полевой склад боеприпасов, подавлены четыре огневые точки украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки уничтожены две установки "Град", беспилотник "Фурия", были подавлены две огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены четыре огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, авдеевка
10:44 29.06.2022 (обновлено: 10:54 29.06.2022)
 
Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов

Народная милиция ДНР: совместно с ВС России уничтожили полевой склад боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники НМ ДНР
Сотрудники НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудники НМ ДНР . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки три РСЗО "Град", два БТР и полевой склад боеприпасов, подавлены четыре огневые точки украинских войск.
Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки уничтожены две установки "Град", беспилотник "Фурия", были подавлены две огневые точки противника.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены четыре огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
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