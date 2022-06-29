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Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов

Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов - РИА Новости, 29.06.2022

Силы ДНР и ВС России уничтожили за сутки полевой склад боеприпасов

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки три РСЗО "Град", два БТР и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:44

2022-06-29T10:44

2022-06-29T10:54

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 29 июн - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила в среду, что совместно с Вооруженными силами РФ уничтожила за минувшие сутки три РСЗО "Град", два БТР и полевой склад боеприпасов, подавлены четыре огневые точки украинских войск.Во вторник Народная милиция ДНР сообщала, что за сутки уничтожены две установки "Град", беспилотник "Фурия", были подавлены две огневые точки противника."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 "Град", два БТР, один бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов. Подавлены четыре огневые точки противника в районах населенных пунктов Авдеевка и Невельское", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

донецкая народная республика

украина

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авдеевка

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в мире, донецкая народная республика, украина, россия, авдеевка