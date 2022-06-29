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В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя - РИА Новости, 29.06.2022
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В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя
В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя - РИА Новости, 29.06.2022
В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя
Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить "только на поле боя", заявил перед началом саммита альянса в РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:27
2022-06-29T15:57
в мире
бельгия
владимир путин
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить "только на поле боя", заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо."Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины", — сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, бельгия, владимир путин, сергей лавров, украина, россия, нато
10:27 29.06.2022 (обновлено: 15:57 29.06.2022)
 
В Бельгии считают, что конфликт на Украине можно решить только на поле боя

Премьер Бельгии Кроо заявил, что НАТО призвала Зеленского решать конфликт на поле боя

© AP Photo / Paul WhiteПремьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Paul White
Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на саммите НАТО в Мадриде. 29 июня 2022
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БРЮССЕЛЬ, 29 июн — РИА Новости. Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить "только на поле боя", заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
"Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины", — сообщил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны России, по состоянию на 25 марта вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
27 февраля, 21:53Специальная военная операция на Украине
Зеленский заявил, что Бельгия направит Украине противотанковые гранатометы
 
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