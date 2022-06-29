https://ria.ru/20220629/turtsiya-1799080614.html

Курды ждут разъяснений Швеции и Финляндии о механизме экстрадиции в Турцию

Курды ждут разъяснений Швеции и Финляндии о механизме экстрадиции в Турцию - РИА Новости, 29.06.2022

Курды ждут разъяснений Швеции и Финляндии о механизме экстрадиции в Турцию

Соглашение об экстрадиции, которое Швеция и Финляндия подписали с Турцией в рамках меморандума о безопасности, антигуманно и противоречит принципам демократии,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T18:28

2022-06-29T18:28

2022-06-29T18:28

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Соглашение об экстрадиции, которое Швеция и Финляндия подписали с Турцией в рамках меморандума о безопасности, антигуманно и противоречит принципам демократии, курдская диаспора в Швеции и Финляндии будет ждать разъяснений властей по механизму применения этого документа, заявил в беседе с РИА Новости представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии (Рожава) в скандинавских странах Шияр Али.Накануне Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции. Турция ранее тормозила начало процесса о присоединении, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки РПК, признанной в Турции террористической организацией."Мы выступаем против самого принципа экстрадиции любого политического деятеля, из какой бы страны он ни был. Реализация такого решения повлияет, прежде всего, на репутацию самих Швеции и Финляндии, на права человека, свободу и демократию. Это отразится на шведском обществе и, естественно, на многочисленной курдской диаспоре, которая играет политическую роль и имеет социальный вес в Швеции и в Финляндии", - заявил Али.По словам представителя автономии, курдская диаспора хочет получить разъяснения шведского и финского правительств по механизму применения соглашения об экстрадиции и закона о террористических преступлениях."Что касается экстрадиции, они договорились выработать механизм контактов по подозреваемым в террористических преступлениях... Мы обсудили с уполномоченными властями закон о террористических преступлениях, распространяющийся на всех террористов и лиц, внесенных в террористический список… Мы будем контактировать с властями, занимающимися этими вопросами, и шведским правительством, чтобы получить разъяснения по этому закону и принципам его реализации", - сказал Али.Как пояснил курдский представитель, "если будет доказано, что совершено преступление с точки зрения шведского законодательства, Швеция будет действовать на основании своих законов и имеющихся у нее свидетельств, а не на основании требований Турции или какого-либо другого государства".При этом Али охарактеризовал подписанный документ как "опасный, антигуманный и учитывающий лишь волю Турции, которую Анкара навязала двум странам". "Швеция отказалась от ряда своих принципов демократического государства, принимающего людей, в том числе политических деятелей, которые бегут от войны, террора, политических и религиозных гонений… Курдская диаспора будет продолжать свою общественную и другую деятельность, чтобы противостоять реализации этого решения", - заявил он.Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в среду, что Анкара ждет экстрадиции 33 членов РПК и FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) из Финляндии и Швеции, после саммита НАТО напомнит об их возвращении.В марте 2016 года ряд курдских организаций на неподконтрольной Дамаску территории на севере Сирии недалеко от границы с Турцией провозгласили создание Федерации северной Сирии (Рожава). Дамаск не признал ее создание.

https://ria.ru/20220629/nato-1799003102.html

https://ria.ru/20220628/nato-1798872521.html

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в мире, бекир боздаг, фетхуллах гюлен, швеция, турция, финляндия, feto, нато