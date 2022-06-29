https://ria.ru/20220629/trier-1799048621.html

Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера

Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера - РИА Новости, 29.06.2022

Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера

В Сети появился тизер последнего сезона трилогии Ларса фон Триера "Королевство", пишет Variety. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:45

2022-06-29T17:45

2022-06-29T17:45

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети появился тизер последнего сезона трилогии Ларса фон Триера "Королевство", пишет Variety. Действие разворачивается спустя 20 лет после событий, показанных в финале предыдущей части. Премьера "Королевства" состоялась в 1994 году. В сериале рассказывается о современной больнице в Копенгагене, по которой бродят призраки. К актерскому составу в третьем сезоне присоединились Ларс Миккельсен, Александр Скарсгард и другие. Премьера заключительной части "Королевства" запланирована на осень.

https://ria.ru/20220629/bondarchuk-1798995938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, ларс фон триер, что посмотреть