Рейтинг@Mail.ru
Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220629/trier-1799048621.html
Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера
Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера - РИА Новости, 29.06.2022
Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера
В Сети появился тизер последнего сезона трилогии Ларса фон Триера "Королевство", пишет Variety. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:45
2022-06-29T17:45
культура
новости культуры
кино и сериалы
ларс фон триер
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799049357_198:0:1302:621_1920x0_80_0_0_db4bc3ea0906a67a3b69f8b0bfd76338.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети появился тизер последнего сезона трилогии Ларса фон Триера "Королевство", пишет Variety. Действие разворачивается спустя 20 лет после событий, показанных в финале предыдущей части. Премьера "Королевства" состоялась в 1994 году. В сериале рассказывается о современной больнице в Копенгагене, по которой бродят призраки. К актерскому составу в третьем сезоне присоединились Ларс Миккельсен, Александр Скарсгард и другие. Премьера заключительной части "Королевства" запланирована на осень.
https://ria.ru/20220629/bondarchuk-1798995938.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799049357_336:0:1164:621_1920x0_80_0_0_709eae797360487ca50876eb9faa945c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, ларс фон триер, что посмотреть
17:45 29.06.2022
 
Вышел тизер нового сезона "Королевства" Ларса фон Триера

Вышел тизер третьего сезона сериала Ларса фон Триера "Королевство"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Сети появился тизер последнего сезона трилогии Ларса фон Триера "Королевство", пишет Variety.
Действие разворачивается спустя 20 лет после событий, показанных в финале предыдущей части.
Премьера "Королевства" состоялась в 1994 году. В сериале рассказывается о современной больнице в Копенгагене, по которой бродят призраки.
К актерскому составу в третьем сезоне присоединились Ларс Миккельсен, Александр Скарсгард и другие.
Премьера заключительной части "Королевства" запланирована на осень.
Сопредседатель попечительского совета фестиваля Кинотавр, режиссер, продюсер Федор Бондарчук и его супруга актриса Паулина Андреева на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи. - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 16:01Культура
Бондарчук снимет новый сериал по сценарию Паулины Андреевой
 
КультураНовости культурыКино и сериалыЛарс Фон Триерчто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала