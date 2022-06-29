https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html

Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине

Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине - РИА Новости, 29.06.2022

Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:46

2022-06-29T13:46

2022-06-29T13:46

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

общество

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС. Ранее в МИД РФ заявили, что подготовка к созданию трибунала идет в Донецке - ожидается, что он будет международным и Россия сможет принять в нем участие."Но возник вопрос, кто нас поддержит? Понятно, что большинство будет на той стороне… У нас вот такая сейчас проблема возникла: а кто войдет в состав нашего международного трибунала? Я думаю все, кто за нас", - сказал Бастрыкин, выступая на сессии "Мир и Право" Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин напомнил, что у государства есть опыт и Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов.

https://ria.ru/20220609/pushilin-1794368337.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин