https://ria.ru/20220629/tribunal-1798981663.html
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:46
2022-06-29T13:46
2022-06-29T13:46
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
общество
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС. Ранее в МИД РФ заявили, что подготовка к созданию трибунала идет в Донецке - ожидается, что он будет международным и Россия сможет принять в нем участие."Но возник вопрос, кто нас поддержит? Понятно, что большинство будет на той стороне… У нас вот такая сейчас проблема возникла: а кто войдет в состав нашего международного трибунала? Я думаю все, кто за нас", - сказал Бастрыкин, выступая на сессии "Мир и Право" Петербургского международного юридического форума.Бастрыкин напомнил, что у государства есть опыт и Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, общество, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин
Бастрыкин предположил, кто мог бы войти в состав трибунала по Украине
Бастрыкин предложил включить представителей СНГ, БРИКС и ШОС в состав трибунала по Украине
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что в состав международного трибунала по преступлениям на Украине могли бы войти представители СНГ, БРИКС и ШОС. Ранее в МИД РФ заявили, что подготовка к созданию трибунала идет в Донецке - ожидается, что он будет международным и Россия сможет принять в нем участие.
"Но возник вопрос, кто нас поддержит? Понятно, что большинство будет на той стороне… У нас вот такая сейчас проблема возникла: а кто войдет в состав нашего международного трибунала? Я думаю все, кто за нас", - сказал Бастрыкин, выступая на сессии "Мир и Право" Петербургского международного юридического форума.
"Давайте посоветуемся, кого брать в союзники, чтобы это был не просто российский трибунал, а международный трибунал, и это был бы трибунал союзников, единомышленников, который подтверждает идею, что сегодня мир многополярен. И целый ряд международных организаций СНГ, БРИКС, ШОС могли бы быть союзниками в создании таких международных судебных организаций, чтобы на их решения судов мы могли дать адекватные судебные ответы", - добавил он.
Бастрыкин напомнил, что у государства есть опыт и Нюрнбергского, Токийского, Хабаровского, Ленинградского, Киевского трибуналов.