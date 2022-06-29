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Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
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Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову
Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову - РИА Новости, 29.06.2022
Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову
В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:40
2022-06-29T13:16
велимир хлебников
владимир маяковский
третьяковская галерея
культура
куда сходить
выставки
живопись
творчество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного из самых ярких поэтов Серебряного века. На выставке можно увидеть иллюстрации к его произведениям, а также серию портретов, изображающих самого автора и членов его семьи. Хлебников вошел в историю русской литературы как реформатор поэтического языка и один из основоположников футуризма. Он же придумал называть людей, которые формируют будущее, "будетляне".Велимир Хлебников пытался "приручить время", понять его закономерности, писал на эту тему сочинения. Его потрясла разрушительность русско-японской войны, и он решил изучать историю человечества и цивилизаций, чтобы в будущем избегать социальных катаклизмов. И пришел к выводу, что она циклична: по его мнению, повторялась через каждые 317 дней. С 1915 года он занялся разработкой утопической идеи Правительства Земного Шара, в которое должно было войти 317 председателей.Поэт входил в художественное объединение живописцев "Союз молодежи".Один из портретов Велимира Хлебникова, выставленных в Третьяковке, нарисовал Владимир Маяковский. Есть также работы Бориса Григорьева и Николая Кульбина. Экспозиция раскрывает дружеские и внутрицеховые связи поэта, показывая разные грани его творческой и человеческой натуры.Особенную ценность представляет так называемый Санталовский цикл (по названию деревни Санталово) известного графика прошлого столетия Петра Митурича. Он провел с Хлебниковым последние недели его жизни и написал несколько портретов и других полотен, навеянных поэзией кумира. Впоследствии женился на Вере Хлебниковой, сестре Велимира, и писал членов их семьи.В разделе иллюстраций — рисунки соратников Хлебникова к его стихам, поэмам и пьесам, а также коллекция футуристических книг из библиотеки Третьяковской галереи.Выставка "Велимир Хлебников. Король времени" в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября.
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велимир хлебников, владимир маяковский, третьяковская галерея, куда сходить , выставки, живопись, творчество, что посмотреть , музеи, москва
11:40 29.06.2022 (обновлено: 13:16 29.06.2022)
 
Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову

В Третьяковской галерее 29 июня открылась выставка "Велимир Хлебников. Король времени"

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяПосетительница на выставке "Велимир Хлебников. Король времени"
Посетительница на выставке Велимир Хлебников. Король времени - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного из самых ярких поэтов Серебряного века. На выставке можно увидеть иллюстрации к его произведениям, а также серию портретов, изображающих самого автора и членов его семьи.
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяВыставка "Велимир Хлебников. Король времени"
Выставка Велимир Хлебников. Король времени - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Выставка "Велимир Хлебников. Король времени"
Хлебников вошел в историю русской литературы как реформатор поэтического языка и один из основоположников футуризма. Он же придумал называть людей, которые формируют будущее, "будетляне".

"За увлеченность темой времени поэты-футуристы называли Хлебникова королем времени, – рассказала Александра Струкова, заведующая отделом графики XX века Третьяковской галереи. – По одним воспоминаниям, это произошло на праздновании в 1916 году. Осип Брик поднял тост, назвав так поэта".

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея

На выставке "Велимир Хлебников. Король времени"

Выставка Велимир Хлебников. Король времени
1 из 2

На выставке "Велимир Хлебников. Король времени"

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея

"Велимир Хлебников. Король времени"

Выставка Велимир Хлебников. Король времени
2 из 2

"Велимир Хлебников. Король времени"

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
1 из 2

На выставке "Велимир Хлебников. Король времени"

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
2 из 2

"Велимир Хлебников. Король времени"

© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Велимир Хлебников пытался "приручить время", понять его закономерности, писал на эту тему сочинения. Его потрясла разрушительность русско-японской войны, и он решил изучать историю человечества и цивилизаций, чтобы в будущем избегать социальных катаклизмов. И пришел к выводу, что она циклична: по его мнению, повторялась через каждые 317 дней. С 1915 года он занялся разработкой утопической идеи Правительства Земного Шара, в которое должно было войти 317 председателей.
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяКартины на выставке "Велимир Хлебников. Король времени"
Выставка Велимир Хлебников. Король времени - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Картины на выставке "Велимир Хлебников. Король времени"
Поэт входил в художественное объединение живописцев "Союз молодежи".

"Творчеством Хлебникова тогда увлекались многие, в том числе ведущие художники – объясняет Александра Струкова. – Они писали его портреты, иллюстрировали произведения. Поэт, в свою очередь, интересовался живописью. Это был единый взаимосвязанный художественный процесс".

Один из портретов Велимира Хлебникова, выставленных в Третьяковке, нарисовал Владимир Маяковский. Есть также работы Бориса Григорьева и Николая Кульбина.
Экспозиция раскрывает дружеские и внутрицеховые связи поэта, показывая разные грани его творческой и человеческой натуры.
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галереяВыставка "Велимир Хлебников. Король времени"
Выставка Велимир Хлебников. Король времени - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : Юлия Захарова / Третьяковская галерея
Выставка "Велимир Хлебников. Король времени"
Особенную ценность представляет так называемый Санталовский цикл (по названию деревни Санталово) известного графика прошлого столетия Петра Митурича. Он провел с Хлебниковым последние недели его жизни и написал несколько портретов и других полотен, навеянных поэзией кумира. Впоследствии женился на Вере Хлебниковой, сестре Велимира, и писал членов их семьи.
В разделе иллюстраций — рисунки соратников Хлебникова к его стихам, поэмам и пьесам, а также коллекция футуристических книг из библиотеки Третьяковской галереи.
Выставка "Велимир Хлебников. Король времени" в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября.
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