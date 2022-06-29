https://ria.ru/20220629/tretyakovka-1798907397.html

Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову

Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову - РИА Новости, 29.06.2022

Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову

В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:40

2022-06-29T11:40

2022-06-29T13:16

велимир хлебников

владимир маяковский

третьяковская галерея

культура

куда сходить

выставки

живопись

творчество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного из самых ярких поэтов Серебряного века. На выставке можно увидеть иллюстрации к его произведениям, а также серию портретов, изображающих самого автора и членов его семьи. Хлебников вошел в историю русской литературы как реформатор поэтического языка и один из основоположников футуризма. Он же придумал называть людей, которые формируют будущее, "будетляне".Велимир Хлебников пытался "приручить время", понять его закономерности, писал на эту тему сочинения. Его потрясла разрушительность русско-японской войны, и он решил изучать историю человечества и цивилизаций, чтобы в будущем избегать социальных катаклизмов. И пришел к выводу, что она циклична: по его мнению, повторялась через каждые 317 дней. С 1915 года он занялся разработкой утопической идеи Правительства Земного Шара, в которое должно было войти 317 председателей.Поэт входил в художественное объединение живописцев "Союз молодежи".Один из портретов Велимира Хлебникова, выставленных в Третьяковке, нарисовал Владимир Маяковский. Есть также работы Бориса Григорьева и Николая Кульбина. Экспозиция раскрывает дружеские и внутрицеховые связи поэта, показывая разные грани его творческой и человеческой натуры.Особенную ценность представляет так называемый Санталовский цикл (по названию деревни Санталово) известного графика прошлого столетия Петра Митурича. Он провел с Хлебниковым последние недели его жизни и написал несколько портретов и других полотен, навеянных поэзией кумира. Впоследствии женился на Вере Хлебниковой, сестре Велимира, и писал членов их семьи.В разделе иллюстраций — рисунки соратников Хлебникова к его стихам, поэмам и пьесам, а также коллекция футуристических книг из библиотеки Третьяковской галереи.Выставка "Велимир Хлебников. Король времени" в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября.

https://ria.ru/20220620/chekrygin-1796202351.html

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Алина Кравцова

Алина Кравцова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

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