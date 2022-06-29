Король времени: Третьяковка открыла выставку, посвященную поэту Хлебникову

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного из самых ярких поэтов Серебряного века. На выставке можно увидеть иллюстрации к его произведениям, а также серию портретов, изображающих самого автора и членов его семьи. Хлебников вошел в историю русской литературы как реформатор поэтического языка и один из основоположников футуризма. Он же придумал называть людей, которые формируют будущее, "будетляне".Велимир Хлебников пытался "приручить время", понять его закономерности, писал на эту тему сочинения. Его потрясла разрушительность русско-японской войны, и он решил изучать историю человечества и цивилизаций, чтобы в будущем избегать социальных катаклизмов. И пришел к выводу, что она циклична: по его мнению, повторялась через каждые 317 дней. С 1915 года он занялся разработкой утопической идеи Правительства Земного Шара, в которое должно было войти 317 председателей.Поэт входил в художественное объединение живописцев "Союз молодежи".Один из портретов Велимира Хлебникова, выставленных в Третьяковке, нарисовал Владимир Маяковский. Есть также работы Бориса Григорьева и Николая Кульбина. Экспозиция раскрывает дружеские и внутрицеховые связи поэта, показывая разные грани его творческой и человеческой натуры.Особенную ценность представляет так называемый Санталовский цикл (по названию деревни Санталово) известного графика прошлого столетия Петра Митурича. Он провел с Хлебниковым последние недели его жизни и написал несколько портретов и других полотен, навеянных поэзией кумира. Впоследствии женился на Вере Хлебниковой, сестре Велимира, и писал членов их семьи.В разделе иллюстраций — рисунки соратников Хлебникова к его стихам, поэмам и пьесам, а также коллекция футуристических книг из библиотеки Третьяковской галереи.Выставка "Велимир Хлебников. Король времени" в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября.
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственной Третьяковской галерее 29 июня открылась расширенная экспозиция "Велимир Хлебников. Король времени", посвященная 100-летию со дня смерти одного из самых ярких поэтов Серебряного века. На выставке можно увидеть иллюстрации к его произведениям, а также серию портретов, изображающих самого автора и членов его семьи.
Хлебников вошел в историю русской литературы как реформатор поэтического языка и один из основоположников футуризма. Он же придумал называть людей, которые формируют будущее, "будетляне".
"За увлеченность темой времени поэты-футуристы называли Хлебникова королем времени, – рассказала Александра Струкова, заведующая отделом графики XX века Третьяковской галереи. – По одним воспоминаниям, это произошло на праздновании в 1916 году. Осип Брик поднял тост, назвав так поэта".
Велимир Хлебников пытался "приручить время", понять его закономерности, писал на эту тему сочинения. Его потрясла разрушительность русско-японской войны, и он решил изучать историю человечества и цивилизаций, чтобы в будущем избегать социальных катаклизмов. И пришел к выводу, что она циклична: по его мнению, повторялась через каждые 317 дней. С 1915 года он занялся разработкой утопической идеи Правительства Земного Шара, в которое должно было войти 317 председателей.
Картины на выставке "Велимир Хлебников. Король времени"
Поэт входил в художественное объединение живописцев "Союз молодежи".
"Творчеством Хлебникова тогда увлекались многие, в том числе ведущие художники – объясняет Александра Струкова. – Они писали его портреты, иллюстрировали произведения. Поэт, в свою очередь, интересовался живописью. Это был единый взаимосвязанный художественный процесс".
Один из портретов Велимира Хлебникова, выставленных в Третьяковке, нарисовал Владимир Маяковский. Есть также работы Бориса Григорьева и Николая Кульбина.
Экспозиция раскрывает дружеские и внутрицеховые связи поэта, показывая разные грани его творческой и человеческой натуры.
Особенную ценность представляет так называемый Санталовский цикл (по названию деревни Санталово) известного графика прошлого столетия Петра Митурича. Он провел с Хлебниковым последние недели его жизни и написал несколько портретов и других полотен, навеянных поэзией кумира. Впоследствии женился на Вере Хлебниковой, сестре Велимира, и писал членов их семьи.
В разделе иллюстраций — рисунки соратников Хлебникова к его стихам, поэмам и пьесам, а также коллекция футуристических книг из библиотеки Третьяковской галереи.
Выставка "Велимир Хлебников. Король времени" в Государственной Третьяковской галерее продлится до 18 сентября.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.