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О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм - РИА Новости, 29.06.2022
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Культура
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О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм - РИА Новости, 29.06.2022
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм
Вышел трейлер фильма "Тринадцать жизней". Ролик опубликован на YouTube-канале Prime Video. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:21
2022-06-29T17:26
культура
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кино и сериалы
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что посмотреть
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Тринадцать жизней". Ролик опубликован на YouTube-канале Prime Video. В картине рассказывается о спасении застрявшей в пещере Тхамлуангнангнон (Таиланд) в 2018 году юношеской футбольной команде. Из-за наводнения 12 детей и их 25-летний тренер оказались в ловушке. Спортсмены провели в затопленной пещере 18 дней. Режиссер фильма — двукратный лауреат премии "Оскар" Рон Ховард. Зрители знают его по фильмам "Аполлон-13", "Игры разума", экранизациям романов Дэна Брауна и другим проектам. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон. Первые двое сыграли экспертов, разбирающихся в пещерном дайвинге и участвовавших в операции по спасению юношеской команды по футболу, уточняет Polygon, а третий — анестезиолога.
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новости культуры, кино и сериалы, дэн браун, вигго мортенсен, колин фаррелл, таиланд, что посмотреть
17:21 29.06.2022 (обновлено: 17:26 29.06.2022)
 
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм

Вышел трейлер ленты "Тринадцать жизней" о застрявшей в пещере юношеской футбольной команде

© Metro-Goldwyn-Mayer, 2022Кадр трейлера фильма "Тринадцать жизней"
Кадр трейлера фильма Тринадцать жизней
© Metro-Goldwyn-Mayer, 2022
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Тринадцать жизней". Ролик опубликован на YouTube-канале Prime Video.
В картине рассказывается о спасении застрявшей в пещере Тхамлуангнангнон (Таиланд) в 2018 году юношеской футбольной команде. Из-за наводнения 12 детей и их 25-летний тренер оказались в ловушке. Спортсмены провели в затопленной пещере 18 дней.
Режиссер фильма — двукратный лауреат премии "Оскар" Рон Ховард. Зрители знают его по фильмам "Аполлон-13", "Игры разума", экранизациям романов Дэна Брауна и другим проектам.
Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон. Первые двое сыграли экспертов, разбирающихся в пещерном дайвинге и участвовавших в операции по спасению юношеской команды по футболу, уточняет Polygon, а третий — анестезиолога.
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КультураНовости культурыКино и сериалыДэн БраунВигго МортенсенКолин ФарреллТаиландчто посмотреть
 
 
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