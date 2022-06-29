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О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм - РИА Новости, 29.06.2022
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм
Вышел трейлер фильма "Тринадцать жизней". Ролик опубликован на YouTube-канале Prime Video. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:21
2022-06-29T17:21
2022-06-29T17:26
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вышел трейлер фильма "Тринадцать жизней". Ролик опубликован на YouTube-канале Prime Video. В картине рассказывается о спасении застрявшей в пещере Тхамлуангнангнон (Таиланд) в 2018 году юношеской футбольной команде. Из-за наводнения 12 детей и их 25-летний тренер оказались в ловушке. Спортсмены провели в затопленной пещере 18 дней. Режиссер фильма — двукратный лауреат премии "Оскар" Рон Ховард. Зрители знают его по фильмам "Аполлон-13", "Игры разума", экранизациям романов Дэна Брауна и другим проектам. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен, Колин Фаррелл и Джоэл Эдгертон. Первые двое сыграли экспертов, разбирающихся в пещерном дайвинге и участвовавших в операции по спасению юношеской команды по футболу, уточняет Polygon, а третий — анестезиолога.
https://ria.ru/20220616/monroe-1795708370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, дэн браун, вигго мортенсен, колин фаррелл, таиланд, что посмотреть
17:21 29.06.2022 (обновлено: 17:26 29.06.2022)
О застрявшей в пещере юношеской футбольной команде сняли фильм
Вышел трейлер ленты "Тринадцать жизней" о застрявшей в пещере юношеской футбольной команде