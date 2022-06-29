https://ria.ru/20220629/tko-1799053149.html

В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме

В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме - РИА Новости, 29.06.2022

В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме

Полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы построят в восьми районах Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает областная дума. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:12

2022-06-29T17:12

2022-06-29T18:03

воронежская область

общество

жкх

владимир нетесов

воронежская область

воронежская областная дума

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ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы построят в восьми районах Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает областная дума.Депутаты Воронежской областной думы дали оценку организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Информация депутатскому корпусу была представлена руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максимом Зацепиным.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, подобные отчеты руководителей органов исполнительной власти всех уровней по актуальным вопросам жизни региона перед народными избранниками все активнее внедряются в практику работы законодательного собрания седьмого созыва.По словам Зацепина, в регионе осуществляют деятельности три региональных оператора по обращению с ТКО. В настоящее время охват населения коммунальной услугой региональных операторов составляет 95,2%, собираемость платежей – 83,9%. Сегодня на территории региона эксплуатируется 17 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр, и два временных объекта.Депутаты приняли представленную информацию к сведению. Также парламентарии одобрили изменения в региональный закон, регулирующий деятельность в сфере обращения с отходами на территории области. В соответствии с этим законом полномочия по регулированию деятельности в сфере обращения с отходами переданы из департамента природных ресурсов и экологии в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.Это касается, в частности, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами; разработки и реализации региональных программ, а также участия в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами; ведения областного кадастра отходов; разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами."Консолидация указанных полномочий в рамках одного исполнительного органа госвласти будет способствовать более эффективной реализации государственной политики в данной сфере", – отметил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20220629/voronezh-1799005565.html

https://ria.ru/20220530/poligon-1791741096.html

воронежская область

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, жкх, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума