Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20220629/tko-1799053149.html
В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме
В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме - РИА Новости, 29.06.2022
В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме
Полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы построят в восьми районах Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает областная дума. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:12
2022-06-29T18:03
воронежская область
общество
жкх
владимир нетесов
воронежская область
воронежская областная дума
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799071821_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_e18d3e14544599bee012ed13b136bf04.jpg
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы построят в восьми районах Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает областная дума.Депутаты Воронежской областной думы дали оценку организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Информация депутатскому корпусу была представлена руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максимом Зацепиным.Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, подобные отчеты руководителей органов исполнительной власти всех уровней по актуальным вопросам жизни региона перед народными избранниками все активнее внедряются в практику работы законодательного собрания седьмого созыва.По словам Зацепина, в регионе осуществляют деятельности три региональных оператора по обращению с ТКО. В настоящее время охват населения коммунальной услугой региональных операторов составляет 95,2%, собираемость платежей – 83,9%. Сегодня на территории региона эксплуатируется 17 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр, и два временных объекта.Депутаты приняли представленную информацию к сведению. Также парламентарии одобрили изменения в региональный закон, регулирующий деятельность в сфере обращения с отходами на территории области. В соответствии с этим законом полномочия по регулированию деятельности в сфере обращения с отходами переданы из департамента природных ресурсов и экологии в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.Это касается, в частности, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами; разработки и реализации региональных программ, а также участия в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами; ведения областного кадастра отходов; разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами."Консолидация указанных полномочий в рамках одного исполнительного органа госвласти будет способствовать более эффективной реализации государственной политики в данной сфере", – отметил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20220629/voronezh-1799005565.html
https://ria.ru/20220530/poligon-1791741096.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799071821_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_55e2c8f8fa44f115a94d85d09969640e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, жкх, владимир нетесов, воронежская область, воронежская областная дума
17:12 29.06.2022 (обновлено: 18:03 29.06.2022)
 
В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме

В Воронежской области построят полигоны ТКО по адресной инвестпрограмме

© Фото пресс-службы Воронежской областной думыПолигоны ТКО построят по адресной инвестпрограмме в Воронежской области - облдума
Полигоны ТКО построят по адресной инвестпрограмме в Воронежской области - облдума
© Фото пресс-службы Воронежской областной думы
Полигоны ТКО построят по адресной инвестпрограмме в Воронежской области - облдума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 29 июн - РИА Новости. Полигоны ТКО и мусоросортировочные комплексы построят в восьми районах Воронежской области по адресной инвестиционной программе, сообщает областная дума.
Депутаты Воронежской областной думы дали оценку организации работы по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории региона. Информация депутатскому корпусу была представлена руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Максимом Зацепиным.
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 15:13
Белорусские предприятия могут открыть производства в Воронежской области
Как отметил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, подобные отчеты руководителей органов исполнительной власти всех уровней по актуальным вопросам жизни региона перед народными избранниками все активнее внедряются в практику работы законодательного собрания седьмого созыва.
По словам Зацепина, в регионе осуществляют деятельности три региональных оператора по обращению с ТКО. В настоящее время охват населения коммунальной услугой региональных операторов составляет 95,2%, собираемость платежей – 83,9%. Сегодня на территории региона эксплуатируется 17 полигонов ТКО, включенных в государственный реестр, и два временных объекта.
"Для обеспечения региона новыми объектами, в рамках областной адресной инвестиционной программы за счет средств регионального бюджета в ближайшей перспективе планируется строительство объектов (полигоны и мусоросортировчные комплексы) в восьми муниципальных районах. Строительство двух объектов будет начато уже в текущем году", - сообщает областная дума.
Депутаты приняли представленную информацию к сведению. Также парламентарии одобрили изменения в региональный закон, регулирующий деятельность в сфере обращения с отходами на территории области. В соответствии с этим законом полномочия по регулированию деятельности в сфере обращения с отходами переданы из департамента природных ресурсов и экологии в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
Это касается, в частности, проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в сфере обращения с отходами; разработки и реализации региональных программ, а также участия в разработке и выполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами; ведения областного кадастра отходов; разработки и утверждения территориальной схемы обращения с отходами.
"Консолидация указанных полномочий в рамках одного исполнительного органа госвласти будет способствовать более эффективной реализации государственной политики в данной сфере", – отметил Владимир Нетёсов.
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
30 мая, 13:56
В Новгородской области запустили новый полигон ТКО
 
Воронежская областьОбществоЖКХВладимир НетесовВоронежская областьВоронежская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала