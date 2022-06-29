https://ria.ru/20220629/terrorizm-1798917306.html
В Приморье вынесли приговор лидеру организации, финансирующей терроризм
В Приморье вынесли приговор лидеру организации, финансирующей терроризм - РИА Новости, 29.06.2022
В Приморье вынесли приговор лидеру организации, финансирующей терроризм
УФСБ РФ по Приморскому краю пресекла в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:14
2022-06-29T10:14
2022-06-29T10:14
россия
приморский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
сирия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. УФСБ РФ по Приморскому краю пресекла в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*, лидер сообщества осужден на 11 лет, сообщил РИА Новости представитель управления."Управлением ФСБ России по Приморскому краю вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*. Установлено, что местный житель, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации, проводил целенаправленную работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирийской Арабской Республике", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что, по данным УФСБ, сам лидер сообщества планировал выехать в САР для участия в боевых действиях на стороне террористических структур. Дома у него найдены средства коммуникации, платежные инструменты и прочие документальные материалы, подтверждающие его деятельность."Решением первого Восточного окружного военного суда сторонник запрещенной организации признан виновным по статьям "содействие террористической деятельности", "участие в деятельности террористической организации", "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законодательством". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет, из них три года – с отбыванием в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - отметили в управлении.В отношении остальных соучастников расследуются дела о содействии террористической деятельности.*Организация признана террористической и запрещена в России
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, сирия
В Приморье вынесли приговор лидеру организации, финансирующей терроризм
В Приморье ФСБ пресекла деятельность ячейки сторонников террористической организации
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн – РИА Новости. УФСБ РФ по Приморскому краю пресекла в регионе деятельность ячейки сторонников запрещенной в России террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*, лидер сообщества осужден на 11 лет, сообщил РИА Новости представитель управления.
"Управлением ФСБ России
по Приморскому краю
вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации "Джамаат Таухид валь-Джихад"*. Установлено, что местный житель, являвшийся лидером сообщества, по указанию зарубежных эмиссаров организации, проводил целенаправленную работу по оказанию финансовой помощи боевикам, находящимся в Сирийской Арабской Республике", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по данным УФСБ, сам лидер сообщества планировал выехать в САР для участия в боевых действиях на стороне террористических структур. Дома у него найдены средства коммуникации, платежные инструменты и прочие документальные материалы, подтверждающие его деятельность.
"Решением первого Восточного окружного военного суда сторонник запрещенной организации признан виновным по статьям "содействие террористической деятельности", "участие в деятельности террористической организации", "участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законодательством". Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 11 лет, из них три года – с отбыванием в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - отметили в управлении.
В отношении остальных соучастников расследуются дела о содействии террористической деятельности.
*Организация признана террористической и запрещена в России