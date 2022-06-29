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Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже - РИА Новости, 29.06.2022
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Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже
Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже - РИА Новости, 29.06.2022
Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже
Все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже признаны виновными, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T22:25
2022-06-29T22:27
в мире
справки
салах абдеслам
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франция
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже признаны виновными, сообщает телеканал BFMTV.Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.Восьмого сентября начался судебный процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. На скамье подсудимых - 20 человек. В их числе Салах Абдеслам - единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках французской столицы. В сентябре Абдеслам выступил с провокационной речью на судебном процессе, признав, что теракты были направлены против гражданского населения Франции.
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в мире, справки, салах абдеслам, париж, франция, германия
22:25 29.06.2022 (обновлено: 22:27 29.06.2022)
 
Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже

Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкФранцузские военнослужащие у Эйфелевой башни, на которой отключили подсветку в память о жертвах крупнейшего в истории Франции террористического акта, произошедшего 13 ноября 2015 года в Париже
Французские военнослужащие у Эйфелевой башни, на которой отключили подсветку в память о жертвах крупнейшего в истории Франции террористического акта, произошедшего 13 ноября 2015 года в Париже - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Французские военнослужащие у Эйфелевой башни, на которой отключили подсветку в память о жертвах крупнейшего в истории Франции террористического акта, произошедшего 13 ноября 2015 года в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже признаны виновными, сообщает телеканал BFMTV.
"Специальный суд присяжных ответил утвердительно на все поставленные перед ним вопросы о виновности 19 подсудимых. Однако обвинение в отношении Фарида Хархаша о связи с терроризмом не подтвердилось. Он был признан виновным в преступном сговоре с целью совершения мошенничества", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.
Восьмого сентября начался судебный процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. На скамье подсудимых - 20 человек. В их числе Салах Абдеслам - единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках французской столицы. В сентябре Абдеслам выступил с провокационной речью на судебном процессе, признав, что теракты были направлены против гражданского населения Франции.
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