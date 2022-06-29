https://ria.ru/20220629/terakty-1799128415.html

Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже

Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже - РИА Новости, 29.06.2022

Все 19 человек признали виновными в ноябрьских терактах 2015 года в Париже

Все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже признаны виновными, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T22:25

2022-06-29T22:25

2022-06-29T22:27

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Все обвиняемые по делу о ноябрьских терактах 2015 года в Париже признаны виновными, сообщает телеканал BFMTV.Вечером 13 ноября 2015 года три группы террористов совершили скоординированную серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. Трое джихадистов взорвали "пояса смертников" у стадиона Stade de France, где проходил футбольный матч между сборными Франции и Германии. Другая группа (не менее трех человек) атаковала кафе и рестораны на востоке Парижа. Еще трое захватили заложников в концертном зале "Батаклан". В общей сложности в результате терактов погибли 130 человек, более 350 были ранены.Восьмого сентября начался судебный процесс по делу о ноябрьских терактах 2015 года. На скамье подсудимых - 20 человек. В их числе Салах Абдеслам - единственный оставшийся в живых участник группы террористов, совершивших нападения в нескольких точках французской столицы. В сентябре Абдеслам выступил с провокационной речью на судебном процессе, признав, что теракты были направлены против гражданского населения Франции.

https://ria.ru/20211108/frantsiya-1758018651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, справки, салах абдеслам, париж, франция, германия