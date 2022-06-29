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На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне - РИА Новости, 29.06.2022
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На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне
На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне - РИА Новости, 29.06.2022
На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне
В южной части Сахалина было найдено тело, предположительно, одного из пропавших без вести на потерпевшем крушение в Японии судне "KAZU 1", сообщил телеканал... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T07:44
2022-06-29T09:58
в мире
сахалин
япония
хоккайдо
токио
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ТОКИО, 29 июня — РИА Новости. В южной части Сахалина было найдено тело, предположительно, одного из пропавших без вести на потерпевшем крушение в Японии судне "KAZU 1", сообщил телеканал NHK.На найденном на Сахалине человеке был надет спасательный жилет с надписью "KAZU". Служба безопасности на море Японии считает, что это может быть один из 12 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Отмечается, что российская сторона сотрудничает со службой безопасности на море Японии для проведения опознания тела.Ранее еще два тела погибших с судна были найдены у Кунашира. Их ДНК совпали с ДНК пропавших без вести.Экскурсионное судно "KAZU 1" (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, утром в понедельник обнаружили погибшую девочку — одну из двоих детей, находившихся на судне. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. Затем поступило сообщение об обнаружении еще 3 человек. Таким образом, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Затем у берегов Кунашира были обнаружены два тела. Около одного из них были водительские права на имя Акира Сояма — так звали матроса с затонувшего судна.Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент аварии достигала 3 метров. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно в море при неблагоприятном прогнозе погоды. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути "KAZU 1" использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона пассажиров.
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в мире, сахалин, япония, хоккайдо, токио
07:44 29.06.2022 (обновлено: 09:58 29.06.2022)
 
На Сахалине нашли тело пропавшего без вести после аварии на японском судне

NHK: на Сахалине нашли тело одного из пропавших без вести после аварии на японском судне

© AFP 2022 / STRРыболовные суда проводят операцию по поиску пропавших пассажиров круизного судна "KAZU 1" в Охотском море
Рыболовные суда проводят операцию по поиску пропавших пассажиров круизного судна KAZU 1 в Охотском море - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AFP 2022 / STR
Рыболовные суда проводят операцию по поиску пропавших пассажиров круизного судна "KAZU 1" в Охотском море. Архивное фото
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ТОКИО, 29 июня — РИА Новости. В южной части Сахалина было найдено тело, предположительно, одного из пропавших без вести на потерпевшем крушение в Японии судне "KAZU 1", сообщил телеканал NHK.
На найденном на Сахалине человеке был надет спасательный жилет с надписью "KAZU". Служба безопасности на море Японии считает, что это может быть один из 12 человек, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. Отмечается, что российская сторона сотрудничает со службой безопасности на море Японии для проведения опознания тела.
Ранее еще два тела погибших с судна были найдены у Кунашира. Их ДНК совпали с ДНК пропавших без вести.
Экскурсионное судно "KAZU 1" (водоизмещение 19 тонн) 23 апреля подало сигнал бедствия, а затем перестало выходить на связь у западного побережья северного острова Хоккайдо. На круизном судне находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки в 15 километрах на северо-восток от места, где судно подало сигнал бедствия, были найдены 10 погибших, утром в понедельник обнаружили погибшую девочку — одну из двоих детей, находившихся на судне. Ее отнесло еще на 14 километров на восток. Затем поступило сообщение об обнаружении еще 3 человек. Таким образом, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Через несколько дней после аварии судно было обнаружено на глубине 120 метров в районе, откуда поступил сигнал бедствия. Затем у берегов Кунашира были обнаружены два тела. Около одного из них были водительские права на имя Акира Сояма — так звали матроса с затонувшего судна.
Предположительно, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, высота волн в момент аварии достигала 3 метров. Известно, что компания нарушила основы мореплавания, отправив судно в море при неблагоприятном прогнозе погоды. Судно вышло в море с поломанной рацией и неисправной спутниковой связью. Большую часть пути "KAZU 1" использовало нестабильную в морских условиях сотовую связь. В результате, судя по первым результатам расследования, известие о том, что судно терпит бедствие, было сделано с сотового телефона пассажиров.
Спасательная операция по поиску пассажиров круизного судна KAZU 1 - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 06:50
Японские спасатели нашли обломки пропавшего круизного судна
 
В миреСахалинЯпонияХоккайдоТокио
 
 
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