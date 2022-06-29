https://ria.ru/20220629/tatarstan-1798929002.html

Группа ВЭБ.РФ выдаст займ на создание "умного завода" Haier в Татарстане

Группа ВЭБ.РФ выдаст займ на создание "умного завода" Haier в Татарстане - РИА Новости, 29.06.2022

Группа ВЭБ.РФ выдаст займ на создание "умного завода" Haier в Татарстане

Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдаст займ в 250 миллионов рублей на создание "умного завода" по производству холодильного и морозильного... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:01

2022-06-29T11:01

2022-06-29T11:01

республика татарстан

экономика

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 29 июн – РИА Новости. Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) выдаст займ в 250 миллионов рублей на создание "умного завода" по производству холодильного и морозильного оборудования в Набережных Челнах, сообщает фонд.Ранее власти Татарстана сообщали, что "умный завод" по производству холодильного и морозильного оборудования Haier Smart Home в Набережных Челнах, строительство которого стартовало летом 2021 года, будет введен в эксплуатацию в 2022 году. Ожидалось, что с конца этого года завод начнет выпускать по 500 тысяч единиц продукции в год.Отмечается, что на новом заводе общей площадью более 34 тысяч квадратных метров запланировано производство в том числе вертикального морозильного оборудования, морозильников-ларей и холодильников."В Набережных Челнах появится новый завод по производству современного холодильно-морозильного оборудования китайской компании Haier. Сегодня с господином Сунь Чженьхуа подписали соглашение о выдаче предприятию беспроцентного займа. Это проект международного уровня, который позволит создать более 800 новых рабочих мест", - прокомментировала подписание соглашения главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева.Генеральный директор ООО "Хаир" (входит в группу компаний Haier) Сунь Чжэньхуа отметил, что компания Haier на сегодняшний день продолжает выполнение намеченной инвестиционной программы на территории РФ. Получение займа, по его словам, позволит выполнить предусмотренные программой строительно-монтажные работы по новому проекту в срок.Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набережных Челнах первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долларов. Китайский инвестор рассматривал запуск производства холодильного оборудования в Татарстане в качестве первого шага по локализации компании Haier в России. В 2019 году в рамках созданного индустриального парка "Хайер Рус", под строительство которого выделен участок площадью 124,9 гектара, были построены заводы по производству стиральных машин Haier Smart Home и по производству телевизоров. В настоящее время три завода и склад готовых изделий успешно функционируют, все предприятия Haier являются резидентами ТОСЭР.

https://ria.ru/20220324/haier-1779864998.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, набережные челны, россия, республика татарстан (татарстан)