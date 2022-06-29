19:42 29.06.2022 (обновлено: 19:43 29.06.2022)
Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России
Суд в Москве арестовал адвоката Ивана Сафронова Талантова по делу о фейках о ВС России
Судебный молоток. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Хомяков.
Таким образом, Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отправится в СИЗО до 23 августа.
Заседание было закрыто по просьбе прокурора, заявившей о наличии в деле военных данных с "охраняемой законом тайной". Талантов же отметил, что "в деле нет ни одного документа под грифом "совершенно секретно".
Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов накануне был задержан в Ижевске. По уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.