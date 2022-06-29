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Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 29.06.2022
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Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России
Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 29.06.2022
Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России
Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T19:42
2022-06-29T19:43
происшествия
иван сафронов
россия
ижевск
вооруженные силы рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Хомяков.Таким образом, Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отправится в СИЗО до 23 августа.Заседание было закрыто по просьбе прокурора, заявившей о наличии в деле военных данных с "охраняемой законом тайной". Талантов же отметил, что "в деле нет ни одного документа под грифом "совершенно секретно".Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов накануне был задержан в Ижевске. По уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.
https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html
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происшествия, иван сафронов, россия, ижевск, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
19:42 29.06.2022 (обновлено: 19:43 29.06.2022)
 
Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России

Суд в Москве арестовал адвоката Ивана Сафронова Талантова по делу о фейках о ВС России

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Хомяков.
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Таким образом, Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отправится в СИЗО до 23 августа.
Заседание было закрыто по просьбе прокурора, заявившей о наличии в деле военных данных с "охраняемой законом тайной". Талантов же отметил, что "в деле нет ни одного документа под грифом "совершенно секретно".
Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов накануне был задержан в Ижевске. По уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.
Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.
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ПроисшествияИван СафроновРоссияИжевскВооруженные силы РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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