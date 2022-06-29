https://ria.ru/20220629/talantov-1799104472.html

Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России

Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России - РИА Новости, 29.06.2022

Суд арестовал адвоката Талантова по делу о фейках о ВС России

Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T19:42

2022-06-29T19:42

2022-06-29T19:43

происшествия

иван сафронов

россия

ижевск

вооруженные силы рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Черёмушкинский суд Москвы арестовал на два месяца защитника Ивана Сафронова Дмитрия Талантова по делу о распространении фейков о ВС РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Удовлетворить ходатайство следователя", - огласил решение судья Сергей Хомяков.Таким образом, Талантов, защищающий обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отправится в СИЗО до 23 августа.Заседание было закрыто по просьбе прокурора, заявившей о наличии в деле военных данных с "охраняемой законом тайной". Талантов же отметил, что "в деле нет ни одного документа под грифом "совершенно секретно".Глава адвокатской палаты Удмуртии Талантов накануне был задержан в Ижевске. По уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти (пункт "д" часть 2 статьи 207.3 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы.По данным следствия, в апреле подозреваемый на своей странице в соцсети под видом достоверных сообщений опубликовал фейки о действиях ВС РФ при проведении спецоперации.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Сейчас дело о госизмене рассматривается по существу в Мосгорсуде.

https://ria.ru/20220629/kara-murza-1799102602.html

https://ria.ru/20220629/yashin-1799075296.html

https://ria.ru/20220607/rozysk-1793861564.html

россия

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, иван сафронов, россия, ижевск, вооруженные силы рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)