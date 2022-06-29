11:41 29.06.2022 (обновлено: 11:57 29.06.2022)
Росгвардия начала охранять таксистов в Москве
Приложение с тревожными кнопками установили в московском такси в рамках пилотного проекта
Автомобиль такси на улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росгвардия в рамках пилотного проекта взяла под охрану машины такси, приложение с тревожными кнопками установлено в 14 автомобилях, сообщает пресс-служба Центрального округа войск Росгвардии.
"Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли взяли под защиту автомобили такси. Для апробации проекта приложение с тревожными кнопками было установлено в 14 транспортных средствах столицы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кнопка вызова Росгвардии внедрена в мобильное приложение для таксистов Help driver. В случае ЧС водитель может воспользоваться ей для экстренного вызова вневедомственной охраны. При активации кнопки в реальном времени определяется местоположение и направление движения такси, водителю которого требуется помощь. Затем по адресу незамедлительно направляется ближайший экипаж группы задержания.
После активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне машины. Отснятый материал автоматически загружается на сервер, где хранится несколько суток.