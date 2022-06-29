https://ria.ru/20220629/taksi-1798944640.html

Росгвардия начала охранять таксистов в Москве

Росгвардия начала охранять таксистов в Москве - РИА Новости, 29.06.2022

Росгвардия начала охранять таксистов в Москве

Росгвардия в рамках пилотного проекта взяла под охрану машины такси, приложение с тревожными кнопками установлено в 14 автомобилях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:41

2022-06-29T11:41

2022-06-29T11:57

общество

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

такси

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Росгвардия в рамках пилотного проекта взяла под охрану машины такси, приложение с тревожными кнопками установлено в 14 автомобилях, сообщает пресс-служба Центрального округа войск Росгвардии."Сотрудники вневедомственной охраны главного управления Росгвардии по городу Москве в рамках совместного пилотного проекта с Ассоциацией содействия развития таксомоторной отрасли взяли под защиту автомобили такси. Для апробации проекта приложение с тревожными кнопками было установлено в 14 транспортных средствах столицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что кнопка вызова Росгвардии внедрена в мобильное приложение для таксистов Help driver. В случае ЧС водитель может воспользоваться ей для экстренного вызова вневедомственной охраны. При активации кнопки в реальном времени определяется местоположение и направление движения такси, водителю которого требуется помощь. Затем по адресу незамедлительно направляется ближайший экипаж группы задержания.После активации кнопки начинает работать видеокамера, фиксирующая происходящее в салоне машины. Отснятый материал автоматически загружается на сервер, где хранится несколько суток.

https://ria.ru/20220611/zakon-1794765555.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), такси