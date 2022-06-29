https://ria.ru/20220629/tailand-1798919956.html
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию
Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:18
2022-06-29T12:18
2022-06-29T12:18
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и Владивостоком, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на The Nation Thailand."Вопрос подняли шесть крупнейших туристических операторов страны, которые опасаются, что не только не смогут выполнить поставленной цели в миллион российских туристов к концу года (с 1 января по 24 июня страну посетили всего 65,5 тысячи отдыхающих из РФ), но и потеряют рынок в пользу Вьетнама, авиакомпания которого VietJet Air в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском", — сообщает представительство.Отмечается, что по итогам переговоров Thai AirAsia X взяла недельную паузу для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и уточнения конкретных маршрутов. После этого, как ожидается, перевозчик проинформирует управление по туризму о принятом решении.
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РИА Новости
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туризм, россия, владивосток, вьетнам, air asia, красноярск, новосибирск, куда можно лететь, отдых на море, новости - туризм, туристы
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию
Запуск чартеров во Владивосток и Новосибирск обсуждают в Таиланде
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и Владивостоком, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на The Nation Thailand.
"Вопрос подняли шесть крупнейших туристических операторов страны, которые опасаются, что не только не смогут выполнить поставленной цели в миллион российских туристов к концу года (с 1 января по 24 июня страну посетили всего 65,5 тысячи отдыхающих из РФ), но и потеряют рынок в пользу Вьетнама, авиакомпания которого VietJet Air в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском", — сообщает представительство.
Отмечается, что по итогам переговоров Thai AirAsia X взяла недельную паузу для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и уточнения конкретных маршрутов. После этого, как ожидается, перевозчик проинформирует управление по туризму о принятом решении.