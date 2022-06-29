https://ria.ru/20220629/tailand-1798919956.html

В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию

В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию - РИА Новости, 29.06.2022

В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию

Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:18

2022-06-29T12:18

2022-06-29T12:18

туризм

туризм

россия

владивосток

вьетнам

air asia

красноярск

новосибирск

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и Владивостоком, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на The Nation Thailand."Вопрос подняли шесть крупнейших туристических операторов страны, которые опасаются, что не только не смогут выполнить поставленной цели в миллион российских туристов к концу года (с 1 января по 24 июня страну посетили всего 65,5 тысячи отдыхающих из РФ), но и потеряют рынок в пользу Вьетнама, авиакомпания которого VietJet Air в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском", — сообщает представительство.Отмечается, что по итогам переговоров Thai AirAsia X взяла недельную паузу для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и уточнения конкретных маршрутов. После этого, как ожидается, перевозчик проинформирует управление по туризму о принятом решении.

https://ria.ru/20220608/chartery-1793960069.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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