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В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
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Туризм
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В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию
Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:18
2022-06-29T12:18
туризм
туризм
россия
владивосток
вьетнам
air asia
красноярск
новосибирск
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и Владивостоком, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на The Nation Thailand."Вопрос подняли шесть крупнейших туристических операторов страны, которые опасаются, что не только не смогут выполнить поставленной цели в миллион российских туристов к концу года (с 1 января по 24 июня страну посетили всего 65,5 тысячи отдыхающих из РФ), но и потеряют рынок в пользу Вьетнама, авиакомпания которого VietJet Air в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском", — сообщает представительство.Отмечается, что по итогам переговоров Thai AirAsia X взяла недельную паузу для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и уточнения конкретных маршрутов. После этого, как ожидается, перевозчик проинформирует управление по туризму о принятом решении.
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туризм, россия, владивосток, вьетнам, air asia, красноярск, новосибирск, куда можно лететь, отдых на море, новости - туризм, туристы
12:18 29.06.2022
 
В Таиланде планируют запустить чартеры в Россию

Запуск чартеров во Владивосток и Новосибирск обсуждают в Таиланде

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание международного аэропорта на острове Пхукет
Здание международного аэропорта на острове Пхукет - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Управление по туризму Таиланда и авиакомпания Thai AirAsia X обсуждают вопрос запуска прямого чартерного авиасообщения с Новосибирском, Красноярском и Владивостоком, сообщает представительство МИД РФ во Владивостоке со ссылкой на The Nation Thailand.
"Вопрос подняли шесть крупнейших туристических операторов страны, которые опасаются, что не только не смогут выполнить поставленной цели в миллион российских туристов к концу года (с 1 января по 24 июня страну посетили всего 65,5 тысячи отдыхающих из РФ), но и потеряют рынок в пользу Вьетнама, авиакомпания которого VietJet Air в настоящее время запрашивает разрешение на выполнение прямых рейсов между Вьетнамом и Новосибирском, Владивостоком и Красноярском", — сообщает представительство.
Отмечается, что по итогам переговоров Thai AirAsia X взяла недельную паузу для проработки вопросов страхования, требуемой вместимости самолетов и уточнения конкретных маршрутов. После этого, как ожидается, перевозчик проинформирует управление по туризму о принятом решении.
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
8 июня, 13:30Туризм
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ТуризмТуризмРоссияВладивостокВьетнамAir AsiaКрасноярскНовосибирсккуда можно лететьОтдых на мореНовости - Туризмтуристы
 
 
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