https://ria.ru/20220629/syre-1798968517.html
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья - РИА Новости, 29.06.2022
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:00
2022-06-29T13:00
2022-06-29T13:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 декабря 2022 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи дефицитного сырья