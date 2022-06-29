https://ria.ru/20220629/syre-1798968517.html

Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья

Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья - РИА Новости, 29.06.2022

Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:00

2022-06-29T13:00

2022-06-29T13:00

экономика

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577480350_0:133:3083:1867_1920x0_80_0_0_f145d5bb38abcb35ff102bdddebbdd7d.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 декабря 2022 года.

https://ria.ru/20220627/fosfor-1797666866.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин