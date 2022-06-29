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Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья - РИА Новости, 29.06.2022
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Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья - РИА Новости, 29.06.2022
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:00
2022-06-29T13:00
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 1 декабря 2022 года.
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экономика, россия, владимир путин
13:00 29.06.2022
 
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи дефицитного сырья

Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи дефицитного сырья

© РИА Новости / Сергей ПятаковДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических и дефицитных видов сырья, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с палатами Федерального Собрания Российской Федерации проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - 1 декабря 2022 года.
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ЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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