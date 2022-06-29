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К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков - РИА Новости, 29.06.2022
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К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков
К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков - РИА Новости, 29.06.2022
К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков
Сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:05
2022-06-29T12:53
россия
экономика
технологии
swift
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
банки
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список, заявила глава регулятора Эльвира НабиуллинаНабиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе - у него есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров."Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать", - ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнеров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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россия, экономика, технологии, swift, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, банки
12:05 29.06.2022 (обновлено: 12:53 29.06.2022)
 
К российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков

Набиуллина: к российскому аналогу SWIFT присоединились 70 иностранных банков из 12 стран

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Сейчас уже 70 иностранных организаций из 12 стран присоединились к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), однако многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина
"На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров", - сказала она, выступая на съезде РСПП.
Набиуллина подчеркнула, что регулятор готов присоединять всех к системе - у него есть технические решения, это можно сделать достаточно быстро, однако все зависит от желания партнеров.
"Действительно, многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен, соответственно. Мы говорим, что есть возможности подключаться, а партнеры смотрят, кого и как подключать", - ответила глава ЦБ на вопрос о боязни партнеров попасть под вторичные санкции из-за подключения к СПФС.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
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РоссияЭкономикаТехнологииSWIFTЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаБанки
 
 
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