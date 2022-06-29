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Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля - РИА Новости, 29.06.2022
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Туризм
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Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля - РИА Новости, 29.06.2022
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:39
2022-06-29T18:40
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суздаль
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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн — РИА Новости. Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, который пригласил главу правительства на тысячелетие Суздаля."Город готовится к своему юбилею. Хотели бы попросить поддержку по некоторым направлениям, которые в меньшей степени для туристов, а важны для самих горожан", — сказал Авдеев."Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка двух миллиардов рублей", — заявил Мишустин.Он добавил, что попросит министерство просвещения вместе с министерством финансов оперативно проработать этот вопрос."Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 миллионов мы выделим. Это решение принято", — заявил глава правительства.По его словам, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, дороги, создать комфортные и безопасные условия для людей."Вы говорили о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами", — сказал Мишустин.
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18:39 29.06.2022 (обновлено: 18:40 29.06.2022)
 
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля

Правительство России выделит более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля

© РИА Новости / Мария СеливановаСуздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря
Суздаль. Спасо-Преображенский собор и Монастырская звонница Спасо-Ефимиева монастыря - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Мария Селиванова
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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн — РИА Новости. Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, который пригласил главу правительства на тысячелетие Суздаля.
"Город готовится к своему юбилею. Хотели бы попросить поддержку по некоторым направлениям, которые в меньшей степени для туристов, а важны для самих горожан", — сказал Авдеев.
"Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка двух миллиардов рублей", — заявил Мишустин.
Он добавил, что попросит министерство просвещения вместе с министерством финансов оперативно проработать этот вопрос.
"Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 миллионов мы выделим. Это решение принято", — заявил глава правительства.
По его словам, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, дороги, создать комфортные и безопасные условия для людей.
"Вы говорили о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами", — сказал Мишустин.
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