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Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля - РИА Новости, 29.06.2022
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T18:39
2022-06-29T18:39
2022-06-29T18:40
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ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн — РИА Новости. Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, который пригласил главу правительства на тысячелетие Суздаля."Город готовится к своему юбилею. Хотели бы попросить поддержку по некоторым направлениям, которые в меньшей степени для туристов, а важны для самих горожан", — сказал Авдеев."Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка двух миллиардов рублей", — заявил Мишустин.Он добавил, что попросит министерство просвещения вместе с министерством финансов оперативно проработать этот вопрос."Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 миллионов мы выделим. Это решение принято", — заявил глава правительства.По его словам, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, дороги, создать комфортные и безопасные условия для людей."Вы говорили о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами", — сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, суздаль, владимирская область, новости - туризм, туристы, куда поехать в выходные, куда поехать
18:39 29.06.2022 (обновлено: 18:40 29.06.2022)
Власти выделят более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
Правительство России выделит более миллиарда рублей к 1000-летию Суздаля
ВОЛЬГИНСКИЙ (Владимирская область), 29 июн — РИА Новости. Правительство окажет комплексную финансовую поддержку при подготовке к тысячелетию Суздаля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, который пригласил главу правительства на тысячелетие Суздаля.
"Город готовится к своему юбилею. Хотели бы попросить поддержку по некоторым направлениям, которые в меньшей степени для туристов, а важны для самих горожан", — сказал Авдеев.
"Обязательно поддержим. Знаю, что примерно требуется порядка 1 миллиарда 300 миллионов. Мы думаем, что комплексную поддержку вам окажем. Там порядка двух миллиардов рублей", — заявил Мишустин.
Он добавил, что попросит министерство просвещения вместе с министерством финансов оперативно проработать этот вопрос.
"Отвечу вам до конца этой недели с точки зрения финансирования. Также по дорогам, которые необходимо отремонтировать, больше 400 миллионов мы выделим. Это решение принято", — заявил глава правительства.
По его словам, необходимо отремонтировать автомобильные мосты, дороги, создать комфортные и безопасные условия для людей.
"Вы говорили о двух действующих школах в Суздале, в которых надо делать ремонт. Я думаю, мы поможем со всеми вашими запросами", — сказал Мишустин.