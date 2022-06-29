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В Петербурге обсудили вклад российского судостроения в историю страны - РИА Новости, 29.06.2022
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https://ria.ru/20220629/sudostroenie-1799007164.html
В Петербурге обсудили вклад российского судостроения в историю страны
В Петербурге обсудили вклад российского судостроения в историю страны - РИА Новости, 29.06.2022
В Петербурге обсудили вклад российского судостроения в историю страны
В День кораблестроителя в Северной столице прошел круглый стол, посвященный 355-летию российского государственного судостроения, в котором приняли участие... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:20
2022-06-29T15:20
морская держава
морская держава
санкт-петербург
алексей рахманов
константин могилевский
объединенная судостроительная корпорация
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. В День кораблестроителя в Северной столице прошел круглый стол, посвященный 355-летию российского государственного судостроения, в котором приняли участие представители отрасли, специализированных музеев и других организаций."Я абсолютно убежден, что в истории России флот был и остается одной из решающих сил, которая позволяла побеждать, и это праздник сам по себе не только дань чести и почета всем тем, кто строит корабли", – отметил генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов.Он также зачитал приветствие президента России Владимира Путина работникам и ветеранам судостроительной отрасли.Одной из важнейших тем мероприятия стало просвещение в области истории отечественного флота, весомый вклад в которое вносит Российское историческое общество (РИО). Председатель правления РИО Константин Могилевский зачитал приветствие участникам круглого стола от председателя организации Сергея Нарышкина."Со времен Алексея Михайловича, по приказу которого был построен первый русский военный корабль "Орел", судостроительная отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, в формирование ее промышленного и инновационного потенциала. Уже при Петре Великом значение верфей как драйвера экономического развития страны было осмысленно на самом высоком уровне, а развитие кораблестроения сделалось государственным приоритетом", – говорится в приветствии.Председатель РИО также отметил серьезные достижения современных кораблестроителей, чьи суда зачастую не имеют аналогов в мире.Представители морских и заводских музеев и архивов в рамках круглого стола рассказали об основных направлениях их просветительской деятельности, о задачах, которые они ставят перед собой в этом направлении. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен совместный проект МИА "Россия сегодня", РИО и ОСК – "Морская держава".
https://ria.ru/20220629/putin-1798970866.html
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морская держава, санкт-петербург, алексей рахманов, константин могилевский, объединенная судостроительная корпорация
15:20 29.06.2022
 

В Петербурге обсудили вклад российского судостроения в историю страны

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Град Свияжск" на репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге.
Малый ракетный корабль Град Свияжск на репетиции прохождения кораблей ко Дню ВМФ в Cанкт-Петербурге. - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июн – РИА Новости. В День кораблестроителя в Северной столице прошел круглый стол, посвященный 355-летию российского государственного судостроения, в котором приняли участие представители отрасли, специализированных музеев и других организаций.
"Я абсолютно убежден, что в истории России флот был и остается одной из решающих сил, которая позволяла побеждать, и это праздник сам по себе не только дань чести и почета всем тем, кто строит корабли", – отметил генеральный директор АО "ОСК" Алексей Рахманов.
Он также зачитал приветствие президента России Владимира Путина работникам и ветеранам судостроительной отрасли.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
13:08Морская держава
Путин поздравил с 355-летием российского судостроения работников отрасли
Одной из важнейших тем мероприятия стало просвещение в области истории отечественного флота, весомый вклад в которое вносит Российское историческое общество (РИО). Председатель правления РИО Константин Могилевский зачитал приветствие участникам круглого стола от председателя организации Сергея Нарышкина.
"Со времен Алексея Михайловича, по приказу которого был построен первый русский военный корабль "Орел", судостроительная отрасль вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, в формирование ее промышленного и инновационного потенциала. Уже при Петре Великом значение верфей как драйвера экономического развития страны было осмысленно на самом высоком уровне, а развитие кораблестроения сделалось государственным приоритетом", – говорится в приветствии.
Корабль Апостол Пётр и галеры Азовского флота - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
9 июня, 10:00Морская держава
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Председатель РИО также отметил серьезные достижения современных кораблестроителей, чьи суда зачастую не имеют аналогов в мире.
Представители морских и заводских музеев и архивов в рамках круглого стола рассказали об основных направлениях их просветительской деятельности, о задачах, которые они ставят перед собой в этом направлении. Кроме того, в рамках мероприятия был представлен совместный проект МИА "Россия сегодня", РИО и ОСК – "Морская держава".
 
Морская державаМорская державаСанкт-ПетербургАлексей РахмановКонстантин МогилевскийОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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