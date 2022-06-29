https://ria.ru/20220629/sud-1798960355.html

Жителя Кузбасса будут судить за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы"*

Жителя Кузбасса будут судить за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости, 29.06.2022

Жителя Кузбасса будут судить за участие в деятельности "Свидетелей Иеговы"*

Житель города Прокопьевска Кемеровской области пойдет под суд за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:27

2022-06-29T12:27

россия

происшествия

кемеровская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 29 июн – РИА Новости. Житель города Прокопьевска Кемеровской области пойдет под суд за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации "Свидетели Иеговы"*, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.Мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ "Участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".По версии следствия, обвиняемый участвовал в проведении собрания участников экстремистской организации по видеоконференцсвязи, пропагандировал деятельность данной организации. Работу запрещенного объединения установили и прекратили сотрудники УФСБ по Кемеровской области, материалы передали в следственные органы. Следователи следственного управления и сотрудники ФСБ провели обыск в доме обвиняемого, изъяли документы и электронные носители информации.В рамках расследования уголовного дела проведены фоноскопические, лингвистические, религиоведческая и компьютерно-техническая экспертизы, показавшие, что литература относится к запрещенной экстремистской и обвиняемый способствовал продолжению деятельности запрещенного объединения. Со следствием обвиняемый не сотрудничает, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ."Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщает ведомство.В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"* и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220126/zhaloba-1769598495.html

https://ria.ru/20220120/ekstremizm-1768686374.html

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кемеровская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, кемеровская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)