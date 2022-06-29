https://ria.ru/20220629/ssha-1799134696.html

США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна

США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна - РИА Новости, 29.06.2022

США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна

Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:21

2022-06-29T23:21

2022-06-29T23:21

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью Блумберг."Турция стремится достичь договоренности между Россией и Украиной (по вывозу зерна). Ещё многого предстоит достичь, но мы определенно приветствуем эти усилия", - отметил он.Кирби также отметил, что вывоз украинского зерна по морю по-прежнему невозможен из-за позиции РФ."Мы работаем очень плотно с партнерами по всему миру, чтобы увеличить вывоз зерна с территории Украины", - добавил он.Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары. Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html

https://ria.ru/20220627/berdyansk-1798496667.html

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цены на нефть, джо байден, владимир путин, россия, украина, турция, нато, оон