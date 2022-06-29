Рейтинг@Mail.ru
США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/ssha-1799134696.html
США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна
США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна - РИА Новости, 29.06.2022
США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна
Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:21
2022-06-29T23:21
цены на нефть
джо байден
владимир путин
россия
украина
турция
нато
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790959933_83:0:2757:1504_1920x0_80_0_0_8daa6036f566d07fdd5f6e691f8b0b4d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью Блумберг."Турция стремится достичь договоренности между Россией и Украиной (по вывозу зерна). Ещё многого предстоит достичь, но мы определенно приветствуем эти усилия", - отметил он.Кирби также отметил, что вывоз украинского зерна по морю по-прежнему невозможен из-за позиции РФ."Мы работаем очень плотно с партнерами по всему миру, чтобы увеличить вывоз зерна с территории Украины", - добавил он.Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары. Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html
https://ria.ru/20220627/berdyansk-1798496667.html
россия
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790959933_318:0:2692:1781_1920x0_80_0_0_2d2e3fca2bf6e934fedcf13bea2b8aba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, джо байден, владимир путин, россия, украина, турция, нато, оон
23:21 29.06.2022
 
США одобрили желание Турции договориться с Москвой и Киевом о вывозе зерна

Блумберг: США одобрили желание Турции договориться с Россией и Украиной о вывозе зерна

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты приветствуют стремление Турции достичь договоренности с Россией и Украиной по вывозу зерна, заявил в среду координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби в интервью Блумберг.
"Турция стремится достичь договоренности между Россией и Украиной (по вывозу зерна). Ещё многого предстоит достичь, но мы определенно приветствуем эти усилия", - отметил он.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 10:25
В МИД заявили, что Россия не может экспортировать зерно из-за санкций
Кирби также отметил, что вывоз украинского зерна по морю по-прежнему невозможен из-за позиции РФ.
"Мы работаем очень плотно с партнерами по всему миру, чтобы увеличить вывоз зерна с территории Украины", - добавил он.
Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Мадриде выразил надежду на урегулирование зернового вопроса путем сбалансированной политики Анкары. Касаясь урегулирования зернового вопроса, турецкий лидер отметил, что Анкара пытается решить его с помощью "политики баланса".
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Вид на морской порт в Бердянске - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:53
Первая баржа с зерном готовится отправиться из порта Бердянска
 
Цены на нефтьДжо БайденВладимир ПутинРоссияУкраинаТурцияНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала