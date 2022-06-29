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Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество - РИА Новости, 29.06.2022
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Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество
Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество - РИА Новости, 29.06.2022
Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество
Суд в США приговорил выходца из бывшего СССР Льва Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:15
2022-06-29T23:15
в мире
лев парнас
дональд трамп
руди джулиани
украина
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил выходца из бывшего СССР Льва Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний, передает телеканал ABC7.Парнас, согласно материалам дела, вместе с группой подельников использовал средства российского бизнесмена для политических пожертвования в расчете на получение лицензии на розничную продажу марихуаны."Лев Парнас... был приговорен в среду к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний", - сообщил телеканал.Парнас получил известность благодаря тому, что помогали адвокату экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи на Украине.
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в мире, лев парнас, дональд трамп, руди джулиани, украина
23:15 29.06.2022
 
Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество

ABC7: суд в США приговорил бизнемена Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество

© AP Photo / Mark LennihanЛев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Лев Парнас покидает федеральный суд после предъявления обвинения. 23 октября 2019 . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил выходца из бывшего СССР Льва Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний, передает телеканал ABC7.
Парнас, согласно материалам дела, вместе с группой подельников использовал средства российского бизнесмена для политических пожертвования в расчете на получение лицензии на розничную продажу марихуаны.
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"Лев Парнас... был приговорен в среду к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний", - сообщил телеканал.
Парнас получил известность благодаря тому, что помогали адвокату экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи на Украине.
 
В миреЛев ПарнасДональд ТрампРуди ДжулианиУкраина
 
 
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