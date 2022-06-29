https://ria.ru/20220629/ssha-1799134065.html

Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество

Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество - РИА Новости, 29.06.2022

Суд в США приговорил Парнаса к 20 месяцам тюрьмы за мошенничество

Суд в США приговорил выходца из бывшего СССР Льва Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:15

2022-06-29T23:15

2022-06-29T23:15

в мире

лев парнас

дональд трамп

руди джулиани

украина

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Суд в США приговорил выходца из бывшего СССР Льва Парнаса к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и незаконное финансирование избирательных компаний, передает телеканал ABC7.Парнас, согласно материалам дела, вместе с группой подельников использовал средства российского бизнесмена для политических пожертвования в расчете на получение лицензии на розничную продажу марихуаны."Лев Парнас... был приговорен в среду к году и восьми месяцам тюрьмы за мошенничество и преступления, связанные с финансированием избирательных кампаний", - сообщил телеканал.Парнас получил известность благодаря тому, что помогали адвокату экс-президента Дональда Трампа Руди Джулиани вести собственное расследование в отношении деятельности действующего американского лидера Джо Байдена и его семьи на Украине.

https://ria.ru/20220622/ssha-1797401559.html

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в мире, лев парнас, дональд трамп, руди джулиани, украина