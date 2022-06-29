https://ria.ru/20220629/ssha-1799112074.html

В Турции раскрыли план США по Украине

В Турции раскрыли план США по Украине - РИА Новости, 29.06.2022

В Турции раскрыли план США по Украине

Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине ради укрепления утраченного влияния в Европе, написал в китайской газете China Daily член турецкой Партии... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:21

2022-06-29T20:21

2022-06-29T21:36

в мире

генри киссинджер

украина

россия

сша

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине ради укрепления утраченного влияния в Европе, написал в китайской газете China Daily член турецкой Партии родины Аднан Акфират."США, похоже, теряют контроль над странами-членами Евросоюза. Поэтому, чтобы укрепить свою власть над Европой, США, игнорируя предупреждение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, решили сделать из Украины козла отпущения", — говорится в тексте.По мнению автора, Вашингтон оказался в трудном положении "из-за амбиций, которые оказались далеко за пределами их возможностей". Именно в результате разжигания конфликта на Украине произошел раскол между заокеанским партнером и его европейскими союзниками, однако теперь администрации Белого дома остается только продолжать "поддерживать Киев", заключил он.Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.

https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html

https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, генри киссинджер, украина, россия, сша