https://ria.ru/20220629/ssha-1799112074.html
В Турции раскрыли план США по Украине
В Турции раскрыли план США по Украине - РИА Новости, 29.06.2022
В Турции раскрыли план США по Украине
Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине ради укрепления утраченного влияния в Европе, написал в китайской газете China Daily член турецкой Партии... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:21
2022-06-29T20:21
2022-06-29T21:36
в мире
генри киссинджер
украина
россия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_11f989cbc789d4eee23dd46680ff8769.jpg
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Белый дом хочет воспользоваться ситуацией на Украине ради укрепления утраченного влияния в Европе, написал в китайской газете China Daily член турецкой Партии родины Аднан Акфират."США, похоже, теряют контроль над странами-членами Евросоюза. Поэтому, чтобы укрепить свою власть над Европой, США, игнорируя предупреждение бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, решили сделать из Украины козла отпущения", — говорится в тексте.По мнению автора, Вашингтон оказался в трудном положении "из-за амбиций, которые оказались далеко за пределами их возможностей". Именно в результате разжигания конфликта на Украине произошел раскол между заокеанским партнером и его европейскими союзниками, однако теперь администрации Белого дома остается только продолжать "поддерживать Киев", заключил он.Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Киев для возобновления переговоров с Москвой. Кроме того, позднее он заявил, что после завершения спецоперации "нужно будет найти место" в мире для обеих стран.Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в Москве не видят возможности, что Украине разрешат вернуться к переговорам с Россией . Он также отметил, что, когда Киев захочет возобновить переговоры с Россией, Москва будет исходить из ситуации "на земле" и учитывать нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевских властей.
https://ria.ru/20220629/zapad-1799013389.html
https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798736645_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cd6b1e92e4d912e330b8f721f8c8772a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, генри киссинджер, украина, россия, сша
20:21 29.06.2022 (обновлено: 21:36 29.06.2022)
В Турции раскрыли план США по Украине
Турецкий политик Акфират: США затягивают конфликт на Украине ради укрепления власти