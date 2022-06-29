Размещение сил США в Европе не угрожает России, заявил Драги
Драги: размещение сил США в Европе не несет опасности эскалации в отношениях с Россией
© AP Photo / Gregorio BorgiaПремьер-министр Италии Марио Драги
© AP Photo / Gregorio Borgia
Премьер-министр Италии Марио Драги. Архивное фото
РИМ, 29 июн - РИА Новости. Размещение дополнительных подразделений США в Европе не несёт опасности эскалации в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги.
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По словам Драги, размещение системы ПВО призвано укрепить восточный фланг НАТО. "Риска эскалации нет. Нужно быть готовыми, но риска эскалации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о реакции российских властей. Говоря об участии итальянского контингента в увеличении сил реагирования НАТО в Европе, Драги подтвердил, что Италия направит 10 тысяч военнослужащих, две из которых отправят в Болгарию и Венгрию.
Президент США Джо Байден заявил о намерении создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
Россия после решения США об увеличении своего военного присутствия в Европе, "не останется в долгу", ресурсы для обеспечения своей безопасности у Москвы есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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