https://ria.ru/20220629/ssha-1799066396.html

Размещение сил США в Европе не угрожает России, заявил Драги

Размещение сил США в Европе не угрожает России, заявил Драги - РИА Новости, 29.06.2022

Размещение сил США в Европе не угрожает России, заявил Драги

Размещение дополнительных подразделений США в Европе не несёт опасности эскалации в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:50

2022-06-29T17:50

2022-06-29T17:50

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марио драги

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РИМ, 29 июн - РИА Новости. Размещение дополнительных подразделений США в Европе не несёт опасности эскалации в отношениях с Россией, заявил премьер-министр Италии Марио Драги."В Италии речь идёт об около 70 американских солдат и системе противовоздушной обороны. Министр обороны мне объяснил, что их развертывание было запланировано", - заявил он журналистам на полях саммита НАТО в Мадриде.По словам Драги, размещение системы ПВО призвано укрепить восточный фланг НАТО. "Риска эскалации нет. Нужно быть готовыми, но риска эскалации нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос о реакции российских властей. Говоря об участии итальянского контингента в увеличении сил реагирования НАТО в Европе, Драги подтвердил, что Италия направит 10 тысяч военнослужащих, две из которых отправят в Болгарию и Венгрию.Президент США Джо Байден заявил о намерении создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.Россия после решения США об увеличении своего военного присутствия в Европе, "не останется в долгу", ресурсы для обеспечения своей безопасности у Москвы есть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

https://ria.ru/20220628/nato-1798566553.html

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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россия

италия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, нато, россия, италия, марио драги, евросоюз