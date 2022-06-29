В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию
Минторг США: санкции Запада сократили экспорт полупроводников в Россию на 90 процентов
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%.
"С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки", - заявила глава американского минторга на ежегодной конференции во входящем в структуру министерства Бюро промышленности и безопасности, которое отвечает за меры экспортного контроля.
Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.