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В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
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В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию
В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию - РИА Новости, 29.06.2022
В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию
Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T17:30
2022-06-29T17:30
в мире
сша
владимир путин
россия
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
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в мире, сша, владимир путин, россия, украина
17:30 29.06.2022
 
В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию

Минторг США: санкции Запада сократили экспорт полупроводников в Россию на 90 процентов

© Фото : U.S. Department of CommerceЗдание Министерства торговли США в Вашингтоне
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : U.S. Department of Commerce
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%.
"С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки", - заявила глава американского минторга на ежегодной конференции во входящем в структуру министерства Бюро промышленности и безопасности, которое отвечает за меры экспортного контроля.
Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 03:43
США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов
 
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