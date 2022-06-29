https://ria.ru/20220629/ssha-1799060204.html

В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию

В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию - РИА Новости, 29.06.2022

В США заявили о сокращении экспорта полупроводников в Россию

Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:30

2022-06-29T17:30

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сша

владимир путин

россия

украина

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ВАШИНГТОН, 29 июн - РИА Новости. Министр торговли США Джина Раймондо утверждает, что западные ограничительные меры привели к сокращению глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%.Западные страны вводят санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны Запада рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798893394.html

сша

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в мире, сша, владимир путин, россия, украина