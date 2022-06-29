Рейтинг@Mail.ru
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США - РИА Новости, 29.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220629/ssha-1798983209.html
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США
В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:52
2022-06-29T13:56
в мире
россия
сша
новый орлеан
vitol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796698181_0:59:3071:1786_1920x0_80_0_0_a3070e3ff0cd009b61e124f20cfe2998.jpg
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических операторов, что в нынешних условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности, они не должны подвергать себя ненужным рискам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что танкер с нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан. По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан в воскресенье. Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывает издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ."Это коммерческие вопросы. Я не видел по мидовской линии никаких официальных уведомлений. Я исхожу из того, что судовладелец в курсе и те операторы, которые могут к этому быть причастны. Хочу подчеркнуть, что в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", - сказал Рябков.По его словам, "ничего из того, что раньше составляло понятие неприкосновенности частной собственности, защиту тех или иных активов иммунитетами - ничего этого больше нет и в помине"."Политика США - это вызывающее отрицание основ частной собственности и необходимости принятия тех или иных судебных, арбитражных решений, прежде чем подобного рода посягательства могут быть осуществлены. Теперь все в этой сфере подчинено политической и геополитической конъюнктуре. Россия назначена противником и вся система США - правоохранительная, таможенная, силовая, - обслуживают этот геополитический заказ. Нашим экономическим операторам надо это хорошо понимать. Осознать, что мы живем в новой реальности, и стараться действовать так, чтобы не подвергать себя ненужным рискам", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html
https://ria.ru/20220629/unizhenie-1798890040.html
россия
сша
новый орлеан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/14/1796698181_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bc0834cbb9112793d1bbd47303a59e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, новый орлеан, vitol
13:52 29.06.2022 (обновлено: 13:56 29.06.2022)
 
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США

Замглавы МИД Рябков: Москва не получала уведомлений о запрете прохода российского танкера

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкСудно в море
Судно в море - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Судно в море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических операторов, что в нынешних условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности, они не должны подвергать себя ненужным рискам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что танкер с нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан. По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан в воскресенье. Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывает издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:44
США обеспокоило возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии
"Это коммерческие вопросы. Я не видел по мидовской линии никаких официальных уведомлений. Я исхожу из того, что судовладелец в курсе и те операторы, которые могут к этому быть причастны. Хочу подчеркнуть, что в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", - сказал Рябков.
По его словам, "ничего из того, что раньше составляло понятие неприкосновенности частной собственности, защиту тех или иных активов иммунитетами - ничего этого больше нет и в помине".
"Политика США - это вызывающее отрицание основ частной собственности и необходимости принятия тех или иных судебных, арбитражных решений, прежде чем подобного рода посягательства могут быть осуществлены. Теперь все в этой сфере подчинено политической и геополитической конъюнктуре. Россия назначена противником и вся система США - правоохранительная, таможенная, силовая, - обслуживают этот геополитический заказ. Нашим экономическим операторам надо это хорошо понимать. Осознать, что мы живем в новой реальности, и стараться действовать так, чтобы не подвергать себя ненужным рискам", - заключил замминистра.
Продвижение колонн российской армии - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
02:11Специальная военная операция на Украине
СМИ рассказали об "унижении", которое Россия готовит США
 
В миреРоссияСШАНовый ОрлеанVitol
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала