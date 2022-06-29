https://ria.ru/20220629/ssha-1798983209.html
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США - РИА Новости, 29.06.2022
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США
В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:52
2022-06-29T13:52
2022-06-29T13:56
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических операторов, что в нынешних условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности, они не должны подвергать себя ненужным рискам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что танкер с нефтепродуктами из РФ не пустили в Новый Орлеан. По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан в воскресенье. Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США. Фрахтовавшая судно компания Vitol, как указывает издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ."Это коммерческие вопросы. Я не видел по мидовской линии никаких официальных уведомлений. Я исхожу из того, что судовладелец в курсе и те операторы, которые могут к этому быть причастны. Хочу подчеркнуть, что в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", - сказал Рябков.По его словам, "ничего из того, что раньше составляло понятие неприкосновенности частной собственности, защиту тех или иных активов иммунитетами - ничего этого больше нет и в помине"."Политика США - это вызывающее отрицание основ частной собственности и необходимости принятия тех или иных судебных, арбитражных решений, прежде чем подобного рода посягательства могут быть осуществлены. Теперь все в этой сфере подчинено политической и геополитической конъюнктуре. Россия назначена противником и вся система США - правоохранительная, таможенная, силовая, - обслуживают этот геополитический заказ. Нашим экономическим операторам надо это хорошо понимать. Осознать, что мы живем в новой реальности, и стараться действовать так, чтобы не подвергать себя ненужным рискам", - заключил замминистра.
https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html
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в мире, россия, сша, новый орлеан, vitol
13:52 29.06.2022 (обновлено: 13:56 29.06.2022)
В МИД не получали уведомление о запрете прохода российского танкера в США
Замглавы МИД Рябков: Москва не получала уведомлений о запрете прохода российского танкера
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. В МИД не получали уведомлений о том, что власти США не пустили танкер с российскими нефтепродуктами в Новый Орлеан, но предупреждают российских экономических операторов, что в нынешних условиях, когда Вашингтон отрицает неприкосновенность частной собственности, они не должны подвергать себя ненужным рискам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что танкер с нефтепродуктами из РФ
не пустили в Новый Орлеан
. По данным издания, судно принадлежит греческому судовладельцу, из Черного моря
оно отплыло с грузом мазута в июне и планировало прибыть в Новый Орлеан в воскресенье. Как сообщают источники издания, судно проверяют таможенная и пограничная службы США
. Фрахтовавшая судно компания Vitol
, как указывает издание, настаивает, что полностью соблюдает наложенные США санкции против экспорта нефтепродуктов из РФ.
"Это коммерческие вопросы. Я не видел по мидовской линии никаких официальных уведомлений. Я исхожу из того, что судовладелец в курсе и те операторы, которые могут к этому быть причастны. Хочу подчеркнуть, что в нынешних условиях от американской стороны можно ожидать всего, что угодно. И здесь лучше проявлять повышенную бдительность, прежде чем действовать по привычным схемам", - сказал Рябков.
По его словам, "ничего из того, что раньше составляло понятие неприкосновенности частной собственности, защиту тех или иных активов иммунитетами - ничего этого больше нет и в помине".
"Политика США - это вызывающее отрицание основ частной собственности и необходимости принятия тех или иных судебных, арбитражных решений, прежде чем подобного рода посягательства могут быть осуществлены. Теперь все в этой сфере подчинено политической и геополитической конъюнктуре. Россия назначена противником и вся система США - правоохранительная, таможенная, силовая, - обслуживают этот геополитический заказ. Нашим экономическим операторам надо это хорошо понимать. Осознать, что мы живем в новой реальности, и стараться действовать так, чтобы не подвергать себя ненужным рискам", - заключил замминистра.