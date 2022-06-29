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Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии - РИА Новости, 29.06.2022
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Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии
Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии - РИА Новости, 29.06.2022
Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии
Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:13
2022-06-29T13:00
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных."Мы намерены обеспечить дополнительную ротационную бригаду ...в Румынии", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.По словам Байдена, бригада будет включать три тысячи бойцов.
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в мире, сша, джо байден, мадрид, нато
12:13 29.06.2022 (обновлено: 13:00 29.06.2022)
 
Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии

Президент США Байден заявил о планах увеличить количество военных в Румынии

© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
"Мы намерены обеспечить дополнительную ротационную бригаду ...в Румынии", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.
По словам Байдена, бригада будет включать три тысячи бойцов.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
Вчера, 15:44
США обеспокоило возможное размещение ядерного оружия России в Белоруссии
 
В миреСШАДжо БайденМадридНАТО
 
 
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