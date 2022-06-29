https://ria.ru/20220629/ssha-1798955455.html

Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии

Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии - РИА Новости, 29.06.2022

Байден намерен увеличить количество военных США в Румынии

Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:13

2022-06-29T12:13

2022-06-29T13:00

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джо байден

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных."Мы намерены обеспечить дополнительную ротационную бригаду ...в Румынии", - заявил Байден в ходе пресс-конференции в Мадриде, которая транслировалась на сайте НАТО.По словам Байдена, бригада будет включать три тысячи бойцов.

https://ria.ru/20220628/oruzhie-1798742888.html

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в мире, сша, джо байден, мадрид, нато