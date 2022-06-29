https://ria.ru/20220629/sovet-1799110153.html

Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области

Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022

Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с участниками фестиваля "ТриЧетыре" предложил создать Совет молодежи и студентов, сообщает в среду... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:14

2022-06-29T20:14

2022-06-29T20:14

волгоградская область

общество

волгоград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569178_0:0:2490:1401_1920x0_80_0_0_317dba942a30db4c0ddea040d02f4a3a.jpg

ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с участниками фестиваля "ТриЧетыре" предложил создать Совет молодежи и студентов, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, 25 июня в Волгограде прошел масштабный молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который посетили более 240 тысяч человек. По предложению Бочарова мероприятие решено сделать ежегодным.Отмечается, в среду губернатор во время неформальной встречи с участниками фестиваля на борту прогулочного судна обсудил новые молодежные проекты."По итогам нашего с вами обсуждения и дискуссии считаю необходимым создать Волгоградский Совет молодёжи и студентов", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По данным ведомства, губернатор предложил молодым людям принять участие в подготовке Дня города Волгограда и в программе развития города, рассчитанной на 10 лет.

https://ria.ru/20220629/festival-1799106524.html

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, волгоград