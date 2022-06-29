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Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022
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https://ria.ru/20220629/sovet-1799110153.html
Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области
Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области - РИА Новости, 29.06.2022
Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с участниками фестиваля "ТриЧетыре" предложил создать Совет молодежи и студентов, сообщает в среду... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:14
2022-06-29T20:14
волгоградская область
общество
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с участниками фестиваля "ТриЧетыре" предложил создать Совет молодежи и студентов, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, 25 июня в Волгограде прошел масштабный молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который посетили более 240 тысяч человек. По предложению Бочарова мероприятие решено сделать ежегодным.Отмечается, в среду губернатор во время неформальной встречи с участниками фестиваля на борту прогулочного судна обсудил новые молодежные проекты."По итогам нашего с вами обсуждения и дискуссии считаю необходимым создать Волгоградский Совет молодёжи и студентов", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.По данным ведомства, губернатор предложил молодым людям принять участие в подготовке Дня города Волгограда и в программе развития города, рассчитанной на 10 лет.
https://ria.ru/20220629/festival-1799106524.html
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общество, волгоград
20:14 29.06.2022
 
Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области

Совет молодежи и студентов появится в Волгоградской области

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМолодые люди общаются
Молодые люди общаются - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 29 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на встрече с участниками фестиваля "ТриЧетыре" предложил создать Совет молодежи и студентов, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, 25 июня в Волгограде прошел масштабный молодежный фестиваль "ТриЧетыре", который посетили более 240 тысяч человек. По предложению Бочарова мероприятие решено сделать ежегодным.
Отмечается, в среду губернатор во время неформальной встречи с участниками фестиваля на борту прогулочного судна обсудил новые молодежные проекты.
"По итогам нашего с вами обсуждения и дискуссии считаю необходимым создать Волгоградский Совет молодёжи и студентов", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
По данным ведомства, губернатор предложил молодым людям принять участие в подготовке Дня города Волгограда и в программе развития города, рассчитанной на 10 лет.
Улицы и дома Волгограда в окрестностях автомобильного моста - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
Вчера, 19:52Волгоградская область
Волгоградский молодежный фестиваль "ТриЧетыре" станет ежегодным
 
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