https://ria.ru/20220629/sovbez-1799112356.html

Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе

Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе - РИА Новости, 29.06.2022

Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе

Градус критики в отношении РФ в Совбезе снижается, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T20:23

2022-06-29T20:23

2022-06-29T20:23

владимир зеленский

украина

совет безопасности оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Градус критики в отношении РФ в Совбезе снижается, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Можно сразу сказать, что градус критики снижается. Не так это все сейчас делается "с огоньком", как было раньше", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 1".Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю."Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", - написал Полянский в своем Telegram-канале.По его мнению, антироссийский нарратив западных членов Совета безопасности никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", - указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" - "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".

https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html

https://ria.ru/20220629/kremenchug-1798890520.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, украина, совет безопасности оон