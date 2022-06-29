https://ria.ru/20220629/sovbez-1799112356.html
Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе
Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе - РИА Новости, 29.06.2022
Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе
Градус критики в отношении РФ в Совбезе снижается, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T20:23
2022-06-29T20:23
2022-06-29T20:23
владимир зеленский
украина
совет безопасности оон
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Градус критики в отношении РФ в Совбезе снижается, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский."Можно сразу сказать, что градус критики снижается. Не так это все сейчас делается "с огоньком", как было раньше", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 1".Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины раз в неделю."Общее впечатление от заседания Совбеза ООН по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", - написал Полянский в своем Telegram-канале.По его мнению, антироссийский нарратив западных членов Совета безопасности никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", - указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" - "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".
https://ria.ru/20220628/oon-1798820855.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, украина, совет безопасности оон
Полянский сообщил о снижении градуса критики в отношении России в Совбезе
Зампостпреда России в ООН Полянский: градус критики в отношении России в Совбезе снижается
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Градус критики в отношении РФ в Совбезе снижается, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Можно сразу сказать, что градус критики снижается. Не так это все сейчас делается "с огоньком", как было раньше", - сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 1".
Во вторник в Совбезе прошло очередное обсуждение украинского кризиса. В заседании по видеосвязи принял участие Владимир Зеленский
. В среднем после того, как началась российская спецоперация, Совбез обсуждает тему Украины
раз в неделю.
"Общее впечатление от заседания Совбеза ООН
по Украине 28 июня: если в апреле Зеленский срывал аплодисменты и мог спровоцировать острую антироссийскую риторику, сегодня никакие его театральные трюки и уловки не помогают поднять "градус дискуссии" в Совете", - написал Полянский в своем Telegram-канале.
По его мнению, антироссийский нарратив западных членов Совета безопасности никуда не делся, "но... былого "огонька" уже нет". "Усталость от кризиса вокруг Украины видна невооруженным глазом. И все больше сомнений и вопросов у коллег из развивающихся стран (прямо задаваемых в кулуарах) в отношении утверждений и обвинений украинских властей", - указал Полянский, добавив, что это внушает оптимизм.
Как отметил дипломат, во вторник российская делегация постаралась представить хронологию работы украинской "фабрики фейков" - "от "русского корабля" со Змеиного острова и "Призрака Киева" до "ракетного удара" по торговому центру в Кременчуге".