https://ria.ru/20220629/smi-1799060681.html

ГД приняла во II чтении проект об ответе на дискриминацию российских СМИ

ГД приняла во II чтении проект об ответе на дискриминацию российских СМИ - РИА Новости, 29.06.2022

ГД приняла во II чтении проект об ответе на дискриминацию российских СМИ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T17:31

2022-06-29T17:31

2022-06-29T17:31

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об ответе на действия стран, дискриминирующих российские СМИ.Документ предлагает дополнение закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности, речь идет об ограничении (запрете) их деятельности.Как уточняется в пояснительной записке, тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских СМИ.Новые полномочия ГП по приостановке лицензии СМИКроме этого, документом предлагается дополнить закон о СМИ новой статьей, наделив генпрокурора или его замов исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание при установлении фактов распространения противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, Конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юрлиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.В соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации при установлении факта проявления недружественных действий, введении ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.Также изменения предлагается внести в статью 57 закона о СМИ, которая регламентирует освобождение редакции от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности: журналисты будут нести ответственность при воспроизведении информации, содержащей фейки о ВС РФ, направленной на дискредитацию использования российской армии в целях защиты страны и ее граждан, выражающей явное неуважение к обществу, государству, конституции или органам госвласти, а также содержащей призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и призывы к санкциям в отношении России и ее граждан.Поправки ко второму чтению документаКо второму чтению документ был доработан поправкой, дающей "право на ошибку" для российских СМИ. Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения нарушения.При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев. Вместе с тем, в случае повторного распространения недостоверной информации регистрация СМИ может быть признана недействительной, а действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требования генпрокурора.В комитете добавили, что изначальная концепция документа не предполагала разделение метода правоприменения для российский и иностранных СМИ, однако это было доработано соответствующими поправками. Для иностранных медиа порядок приостановки лицензии остается прежним.Инициатива была внесена в ГД в апреле членами думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

https://ria.ru/20220629/zakharova-1798979268.html

https://ria.ru/20220629/shtraf-1798931962.html

https://ria.ru/20220622/venediktov-1797360474.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вооруженные силы рф