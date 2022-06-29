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В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения - РИА Новости, 29.06.2022
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В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения - РИА Новости, 29.06.2022
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения
СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:46
2022-06-29T10:46
россия
общество
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике в рамках новых норм законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа.Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения ошибки. При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев.
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Екатерина Зайцева
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россия, общество, госдума рф
10:46 29.06.2022
 
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения

В комитете Госдумы предложили при первом правонарушении лишать СМИ лицензии на три месяца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в здании Государственной Думы РФ
Мужчина в здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике в рамках новых норм законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа.
Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения ошибки. При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 19:28
Вышинский прокомментировал проект о зеркальном ответе на дискриминацию СМИ
 
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