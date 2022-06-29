https://ria.ru/20220629/smi-1798924866.html
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения - РИА Новости, 29.06.2022
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения
СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:46
2022-06-29T10:46
2022-06-29T10:46
россия
общество
госдума рф
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике в рамках новых норм законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа.Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения ошибки. При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев.
https://ria.ru/20220519/vyshinskiy-1789573433.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф
В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения
В комитете Госдумы предложили при первом правонарушении лишать СМИ лицензии на три месяца
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике в рамках новых норм законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа.
Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения ошибки. При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев.