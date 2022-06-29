https://ria.ru/20220629/smi-1798924866.html

В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения

В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения - РИА Новости, 29.06.2022

В Госдуме предложили лишать СМИ лицензии на три месяца за правонарушения

СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:46

2022-06-29T10:46

2022-06-29T10:46

россия

общество

госдума рф

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. СМИ смогут лишить лицензии на срок до трех месяцев, после устранения нарушения в трехмесячный срок СМИ сможет продолжить деятельность, такая поправка подготовлена в профильном комитете Госдумы РФ по информполитике в рамках новых норм законопроекта о зеркальном ответе на действия стран, дискриминирующих отечественные медиа.Как уточнили на заседании комитета в среду, в случае совершения первого нарушения у СМИ может быть приостановлена лицензия на срок до трех месяцев или до устранения ошибки. При повторном совершении нарушения срок приостановки лицензии увеличивается до шести месяцев.

https://ria.ru/20220519/vyshinskiy-1789573433.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф