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СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке - РИА Новости, 29.06.2022
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СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке
СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке - РИА Новости, 29.06.2022
СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке
Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T23:58
2022-06-29T23:58
херсонская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и пострадали несколько мирных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что Новая Каховка в Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны украинских войск, по городу ударили четырьмя ракетами "Точка-У", погиб ребенок."Следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новая Каховка... Следственный комитет России установит всех причастных из числа украинских военнослужащих к совершению преступлений против мирного населения, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Указывается, что со стороны Украины, по данным ГУМВД по Херсонской области, по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда, все они были перехвачены российскими средствами ПВО. В результате падения обломков ракет погиб ребенок, пострадали шесть человек. Кроме того, сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
23:58 29.06.2022
 
СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке

СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке, где погиб ребенок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и пострадали несколько мирных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что Новая Каховка в Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны украинских войск, по городу ударили четырьмя ракетами "Точка-У", погиб ребенок.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новая Каховка... Следственный комитет России установит всех причастных из числа украинских военнослужащих к совершению преступлений против мирного населения, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Указывается, что со стороны Украины, по данным ГУМВД по Херсонской области, по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда, все они были перехвачены российскими средствами ПВО. В результате падения обломков ракет погиб ребенок, пострадали шесть человек. Кроме того, сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации объектов гражданской инфраструктуры.
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