СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке
СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке, где погиб ребенок
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и пострадали несколько мирных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что Новая Каховка в Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны украинских войск, по городу ударили четырьмя ракетами "Точка-У", погиб ребенок.
"Следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новая Каховка... Следственный комитет России установит всех причастных из числа украинских военнослужащих к совершению преступлений против мирного населения, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.
Указывается, что со стороны Украины, по данным ГУМВД по Херсонской области, по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда, все они были перехвачены российскими средствами ПВО. В результате падения обломков ракет погиб ребенок, пострадали шесть человек. Кроме того, сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации объектов гражданской инфраструктуры.
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