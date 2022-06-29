https://ria.ru/20220629/sk-1799139638.html

СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке

СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке - РИА Новости, 29.06.2022

СК расследует украинский удар "Точками-У" по Новой Каховке

Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T23:58

2022-06-29T23:58

2022-06-29T23:58

херсонская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Российские следователи займутся расследованием украинского удара "Точками-У" по Новой Каховке в Херсонской области, в результате которого погиб ребенок и пострадали несколько мирных, сообщается в Telegram-канале СК РФ.Во вторник источник в российских силовых структурах рассказал РИА Новости, что Новая Каховка в Херсонской области подверглась ракетному обстрелу со стороны украинских войск, по городу ударили четырьмя ракетами "Точка-У", погиб ребенок."Следователями СК России будет зафиксирован и расследован факт нанесения ВФУ ракетного удара по городу Новая Каховка... Следственный комитет России установит всех причастных из числа украинских военнослужащих к совершению преступлений против мирного населения, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка", - говорится в сообщении.Указывается, что со стороны Украины, по данным ГУМВД по Херсонской области, по Новой Каховке были выпущены четыре снаряда, все они были перехвачены российскими средствами ПВО. В результате падения обломков ракет погиб ребенок, пострадали шесть человек. Кроме того, сгорели два жилых дома, повреждены здание администрации и коммуникации объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

херсонская область

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украина

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херсонская область , россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)