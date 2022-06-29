https://ria.ru/20220629/shtrafy-1798891242.html

В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов

В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов - РИА Новости, 29.06.2022

В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов

В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий замену штрафов за незначительные нарушения, такие как невключенные поворотники или грязные номера, на... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T02:21

2022-06-29T02:21

2022-06-29T08:57

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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий замену штрафов за незначительные нарушения, такие как невключенные поворотники или грязные номера, на предупреждение, сообщает газета "Известия"."В частности, речь идет о наказании грязный номер, <...> забытые дома права или документы на машину, <...> невключенный указатель поворота. <...> Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями", — пишет издание со ссылкой на законопроект.В пояснительной записке к документу сообщается, что внесение поправок — это вынужденная мера, потому что если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта."Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе", — приводит газета слова автора законопроекта, депутата Госдумы Николая Новичкова.В статье добавляется, что законопроект предполагает полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.В результате в некоторых регионах такая техника фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, приводя к нарушению положений Кодекса об административных правонарушениях, подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20220628/nalog-1798601743.html

https://ria.ru/20220628/obschestvo-1798812609.html

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общество, авто, россия, госдума рф, гибдд мвд рф, москва