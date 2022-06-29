02:21 29.06.2022 (обновлено: 08:57 29.06.2022)
В Госдуме предложили отменить некоторые штрафы для автомобилистов
"Известия" узнали о подготовке законопроекта по отмене штрафов за ряд мелких нарушений ПДД
Автомобили в пробке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. В Госдуме подготовили законопроект, предполагающий замену штрафов за незначительные нарушения, такие как невключенные поворотники или грязные номера, на предупреждение, сообщает газета "Известия".
"В частности, речь идет о наказании грязный номер, <...> забытые дома права или документы на машину, <...> невключенный указатель поворота. <...> Кроме того, только предупреждение будет положено за нарушение правил пользования световыми приборами, а также за управление автомобилем с мелкими неисправностями", — пишет издание со ссылкой на законопроект.
В пояснительной записке к документу сообщается, что внесение поправок — это вынужденная мера, потому что если следовать всем условиям, которые запрещают эксплуатацию транспортных средств, Россия рискует оказаться в ситуации тотальной нехватки автотранспорта.
"Необходимо снизить административную нагрузку на автомобилистов, допустивших незначительные нарушения ПДД, которые не ведут к фатальным последствиям. Таким образом, порядок, который сейчас регламентируется указаниями ГИБДД, будет закреплен в законе", — приводит газета слова автора законопроекта, депутата Госдумы Николая Новичкова.
В статье добавляется, что законопроект предполагает полный отказ от штрафов за управление коммерческим транспортом, не прошедшим техосмотр.
"Отказ от наказания по ч.1.1 ст. 12.5 является прямым следствием нехватки пунктов технического осмотра, в которых можно было бы осуществить технический осмотр ряда видов коммерческого транспорта (автобусы, троллейбусы, грузовики и проч.)", — говорится в пояснительной записке законопроекта, которую цитирует газета.
В результате в некоторых регионах такая техника фактически эксплуатируется без оформления диагностической карты, приводя к нарушению положений Кодекса об административных правонарушениях, подчеркивается в документе.