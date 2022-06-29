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Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии

Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 29.06.2022

Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному протоколу о дискредитации ВС РФ, сообщили... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T11:08

2022-06-29T11:08

2022-06-29T11:08

россия

свердловская область

екатеринбург

происшествия

украина

вооруженные силы рф

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному протоколу о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале июня издание было оштрафовано на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине и содержащих оскорбительные выражения."Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что издатель СМИ – юридическое лицо ООО "ТехноТорг" – обвинялся в дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).По данным "Вечерних ведомостей", причиной очередного разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.

https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия, украина, вооруженные силы рф