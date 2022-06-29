https://ria.ru/20220629/shtraf-1798931962.html
Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии
Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 29.06.2022
Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному протоколу о дискредитации ВС РФ, сообщили... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T11:08
2022-06-29T11:08
2022-06-29T11:08
россия
свердловская область
екатеринбург
происшествия
украина
вооруженные силы рф
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному протоколу о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В начале июня издание было оштрафовано на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ на Украине и содержащих оскорбительные выражения."Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что издатель СМИ – юридическое лицо ООО "ТехноТорг" – обвинялся в дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).По данным "Вечерних ведомостей", причиной очередного разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.
https://ria.ru/20220620/diskreditatsiya-1796783896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, свердловская область, екатеринбург, происшествия, украина, вооруженные силы рф
Суд оштрафовал екатеринбургское СМИ за дискредитацию российской армии
В Екатеринбурге суд оштрафовал издание "Вечерние ведомости" за дискредитацию ВС России
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июн – РИА Новости. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 200 тысяч рублей издание "Вечерние ведомости" по административному протоколу о дискредитации ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В начале июня издание было оштрафовано на 150 тысяч рублей за публикацию в Telegram-канале новости о задержании художника за расклейку стикеров на улицах города, в том числе содержащих букву Z, направленных против спецоперации РФ
на Украине
и содержащих оскорбительные выражения.
"Назначен штраф в размере 200 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства, уточнив, что издатель СМИ – юридическое лицо ООО "ТехноТорг" – обвинялся в дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП).
По данным "Вечерних ведомостей", причиной очередного разбирательства стали новые публикации в Telegram-канале издания, в которых полицейские усмотрели 54 факта дискредитации использования российской армии за рубежом.