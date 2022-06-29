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Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине - РИА Новости, 29.06.2022
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T02:17
2022-06-29T02:17
2022-06-29T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
саммит g7
олаф шольц
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украина
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МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц на итоговой пресс-конференции саммита G7 рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине, запись мероприятия опубликовала Welt.Журналистка спросила главу немецкого правительства, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности на фоне российской спецоперации."Да. Могу", — сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь.При этом канцлер выдержал длительную паузу между словами.Участники пресс-конференции также рассмеялись после ответа главы правительства.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, саммит g7, олаф шольц, германия, украина
02:17 29.06.2022 (обновлено: 09:30 29.06.2022)
Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине
Канцлер Германии Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине