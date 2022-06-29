Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя
Крым поможет мелитопольским школам подготовиться к новому учебному году
Начало нового учебного года. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя, чтобы помочь коллегам подготовиться к новому учебному году, сообщила РИА Новости министр образования республики Валентина Лаврик, которая посетила город и ознакомилась с местными условиями учебного процесса.
Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты об окончании школы российского образца.
Как отметила Лаврик, требования к школам и подготовки детей в РФ значительно выше, но план сотрудничества в этом направлении уже составлен. "Каждый руководитель общеобразовательного учреждения Республики Крым курирует директора местной школы, и таким образом у них есть возможность оперативно решать вопросы для качественной подготовки к новому учебному году", - подчеркнула она.
Министр отметила, что Крым уже давно активно сотрудничает с образовательными организациями Запорожской и Херсонской областей, делясь с коллегами своим опытом перехода на российское законодательство.
"Сотрудничество у нас продолжается с марта. На прошлой неделе прошло совещание с коллегами из Запорожской и Херсонской областей, где мы рассказывали о перспективах развития образования согласно законодательству РФ, обсуждали какие условия надо создать в школах, чтобы дети были успешны", - рассказала Лаврик.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.