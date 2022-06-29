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Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя - РИА Новости, 29.06.2022
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https://ria.ru/20220629/shkoly-1799036761.html
Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя
Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя - РИА Новости, 29.06.2022
Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя
Общеобразовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя, чтобы помочь коллегам подготовиться к новому учебному году, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:38
2022-06-29T16:38
специальная военная операция на украине
запорожская область
херсонская область
мелитополь
республика крым
общество
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя, чтобы помочь коллегам подготовиться к новому учебному году, сообщила РИА Новости министр образования республики Валентина Лаврик, которая посетила город и ознакомилась с местными условиями учебного процесса.Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты об окончании школы российского образца.Как отметила Лаврик, требования к школам и подготовки детей в РФ значительно выше, но план сотрудничества в этом направлении уже составлен. "Каждый руководитель общеобразовательного учреждения Республики Крым курирует директора местной школы, и таким образом у них есть возможность оперативно решать вопросы для качественной подготовки к новому учебному году", - подчеркнула она.Министр отметила, что Крым уже давно активно сотрудничает с образовательными организациями Запорожской и Херсонской областей, делясь с коллегами своим опытом перехода на российское законодательство."Сотрудничество у нас продолжается с марта. На прошлой неделе прошло совещание с коллегами из Запорожской и Херсонской областей, где мы рассказывали о перспективах развития образования согласно законодательству РФ, обсуждали какие условия надо создать в школах, чтобы дети были успешны", - рассказала Лаврик.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
https://ria.ru/20220628/krym-1798868413.html
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запорожская область
херсонская область
мелитополь
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запорожская область, херсонская область , мелитополь, республика крым, общество
16:38 29.06.2022
 
Образовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя

Крым поможет мелитопольским школам подготовиться к новому учебному году

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкНачало нового учебного года
Начало нового учебного года - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости. Общеобразовательные учреждения Крыма взяли кураторство над школами Мелитополя, чтобы помочь коллегам подготовиться к новому учебному году, сообщила РИА Новости министр образования республики Валентина Лаврик, которая посетила город и ознакомилась с местными условиями учебного процесса.
Выпускники Мелитополя первыми в Запорожской области получили аттестаты об окончании школы российского образца.
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Как отметила Лаврик, требования к школам и подготовки детей в РФ значительно выше, но план сотрудничества в этом направлении уже составлен. "Каждый руководитель общеобразовательного учреждения Республики Крым курирует директора местной школы, и таким образом у них есть возможность оперативно решать вопросы для качественной подготовки к новому учебному году", - подчеркнула она.
Министр отметила, что Крым уже давно активно сотрудничает с образовательными организациями Запорожской и Херсонской областей, делясь с коллегами своим опытом перехода на российское законодательство.
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"Сотрудничество у нас продолжается с марта. На прошлой неделе прошло совещание с коллегами из Запорожской и Херсонской областей, где мы рассказывали о перспективах развития образования согласно законодательству РФ, обсуждали какие условия надо создать в школах, чтобы дети были успешны", - рассказала Лаврик.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьХерсонская областьМелитопольРеспублика КрымОбщество
 
 
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