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Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник - РИА Новости, 29.06.2022
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник
Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:41
2022-06-29T10:41
2022-06-29T10:41
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона.Ранее полиция рассказала, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся. Администрация Арсеньевского городского округа сообщила, что 13-летний школьник найден утонувшим - спасатели нашли его тело под мостом.По данным надзорного ведомства, происшествие произошло на реке Дачная в Арсеньеве. Во вторник в полицию поступило сообщение, что неизвестный упал в воду с моста. "Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушел из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня", - говорится в релизе.Прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, а также условиям жизни и воспитания ребенка.
https://ria.ru/20220627/penza-1798584080.html
приморский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник
Прокуратура: найденный утонувшим школьник из Артема ушел из дома после семейного конфликта
ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости.
Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает
прокуратура региона.
Ранее полиция рассказала, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся. Администрация Арсеньевского городского округа сообщила, что 13-летний школьник найден утонувшим - спасатели нашли его тело под мостом.
По данным надзорного ведомства, происшествие произошло на реке Дачная в Арсеньеве. Во вторник в полицию поступило сообщение, что неизвестный упал в воду с моста. "Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушел из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня", - говорится в релизе.
Прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, а также условиям жизни и воспитания ребенка.