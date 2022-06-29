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Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник - РИА Новости, 29.06.2022
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Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник - РИА Новости, 29.06.2022
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник
Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T10:41
2022-06-29T10:41
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона.Ранее полиция рассказала, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся. Администрация Арсеньевского городского округа сообщила, что 13-летний школьник найден утонувшим - спасатели нашли его тело под мостом.По данным надзорного ведомства, происшествие произошло на реке Дачная в Арсеньеве. Во вторник в полицию поступило сообщение, что неизвестный упал в воду с моста. "Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушел из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня", - говорится в релизе.Прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, а также условиям жизни и воспитания ребенка.
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происшествия, приморский край
10:41 29.06.2022
 
Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник

Прокуратура: найденный утонувшим школьник из Артема ушел из дома после семейного конфликта

© РИА НовостиМашина прокуратуры
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости
Машина прокуратуры. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона.
Ранее полиция рассказала, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся. Администрация Арсеньевского городского округа сообщила, что 13-летний школьник найден утонувшим - спасатели нашли его тело под мостом.
По данным надзорного ведомства, происшествие произошло на реке Дачная в Арсеньеве. Во вторник в полицию поступило сообщение, что неизвестный упал в воду с моста. "Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушел из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня", - говорится в релизе.
Прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, а также условиям жизни и воспитания ребенка.
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