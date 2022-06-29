https://ria.ru/20220629/shkolnik-1798924013.html

Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник

Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник - РИА Новости, 29.06.2022

Стали известны подробности трагедии в Приморье, где утонул школьник

Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:41

2022-06-29T10:41

2022-06-29T10:41

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июн - РИА Новости. Школьник, пропавший в приморском Арсеньеве и затем найденный утонувшим, ушел из дома из-за семейного конфликта, сообщает прокуратура региона.Ранее полиция рассказала, что ведет поиски ребенка, который во вторник днем ушел из дома и не вернулся. Администрация Арсеньевского городского округа сообщила, что 13-летний школьник найден утонувшим - спасатели нашли его тело под мостом.По данным надзорного ведомства, происшествие произошло на реке Дачная в Арсеньеве. Во вторник в полицию поступило сообщение, что неизвестный упал в воду с моста. "Установлено, что накануне происшествия несовершеннолетний ушел из дома в результате семейно-бытового конфликта, о чем родители ребенка сообщили в полицию в ночь с 28 на 29 июня", - говорится в релизе.Прокуратура даст оценку полноте и своевременности мер, принимаемых органами системы профилактики, исполнению родителями своих обязанностей, а также условиям жизни и воспитания ребенка.

https://ria.ru/20220627/penza-1798584080.html

приморский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, приморский край