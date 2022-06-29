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Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220629/shatunov-1799004410.html
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова - РИА Новости, 29.06.2022
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова
Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
шоубиз
знаменитости
юрий шатунов
шоу-бизнес
оренбург
инфаркты
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской администрации.Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00 (17.00 мск).В школе-интернате для сирот в Оренбурге, где Шатунов рос, открыли фотовыставку творчества музыканта. Она будет работать до 7 июля.Ранее стало известно, что часть праха Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
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знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, оренбург, инфаркты
15:24 29.06.2022
 
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова

Жители Оренбурга 30 июня в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова

© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В четверг, 30 июня, музей истории города Оренбурга приглашает оренбуржцев вспомнить и спеть лучшие хиты Юрия Шатунова и группы "Ласковый май" в рамках еженедельного мероприятия "Музейный караокинг", – сообщили в мэрии.

Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00 (17.00 мск).
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24 июня, 16:48Шоубиз
В Сети появилась запись последнего концерта Шатунова
В школе-интернате для сирот в Оренбурге, где Шатунов рос, открыли фотовыставку творчества музыканта. Она будет работать до 7 июля.
Ранее стало известно, что часть праха Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.
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