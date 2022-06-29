https://ria.ru/20220629/shatunov-1799004410.html
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова - РИА Новости, 29.06.2022
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова
Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
2022-06-29T15:24
шоубиз
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юрий шатунов
шоу-бизнес
оренбург
инфаркты
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УФА, 29 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской администрации.Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00 (17.00 мск).В школе-интернате для сирот в Оренбурге, где Шатунов рос, открыли фотовыставку творчества музыканта. Она будет работать до 7 июля.Ранее стало известно, что часть праха Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.
https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, оренбург, инфаркты
Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова
Жители Оренбурга 30 июня в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова