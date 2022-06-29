https://ria.ru/20220629/shatunov-1799004410.html

Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова

Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова - РИА Новости, 29.06.2022

Жители Оренбурга 30 июня споют хиты Юрия Шатунова

Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T15:24

2022-06-29T15:24

2022-06-29T15:24

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оренбург

инфаркты

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УФА, 29 июн – РИА Новости. Жители Оренбурга в четверг в музее истории города споют хиты Юрия Шатунова, скончавшегося от обширного инфаркта, сообщили в пресс-службе городской администрации.Вход на мероприятие свободный, начало в 19.00 (17.00 мск).В школе-интернате для сирот в Оренбурге, где Шатунов рос, открыли фотовыставку творчества музыканта. Она будет работать до 7 июля.Ранее стало известно, что часть праха Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище, другая часть будет развеяна над озером в Германии.

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

https://ria.ru/20220627/shatunov-1798356554.html

оренбург

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, юрий шатунов, шоу-бизнес, оренбург, инфаркты