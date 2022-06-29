Шаляпин собрал деньги себе на похороны
Певец Прохор Шаляпин признался, что уже собрал деньги себе на похороны
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны.
"У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы", — сказал артист.
Поводом для подобных высказываний стала смерть Пьера Нарцисса, чья экс-супруга объявила сбор средств в социальных сетях, отметив, что "помощь будет очень кстати".
23 июня, 19:04ШоубизБывшая жена Нарцисса начала сбор средств для семьи
Прохор добавил в комментарии "Пятому каналу", что не понимает, почему знаменитости не думают о смерти заранее.
"Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище", – заключил Шаляпин.
Прощание с Пьером Нарциссом состоится в Москве в четверг.