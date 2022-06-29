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Шаляпин собрал деньги себе на похороны - РИА Новости, 29.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220629/shalyapin-1798934914.html
Шаляпин собрал деньги себе на похороны
Шаляпин собрал деньги себе на похороны - РИА Новости, 29.06.2022
Шаляпин собрал деньги себе на похороны
Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны. РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T12:36
2022-06-29T12:36
шоубиз
знаменитости
прохор шаляпин
шоу-бизнес
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны.Поводом для подобных высказываний стала смерть Пьера Нарцисса, чья экс-супруга объявила сбор средств в социальных сетях, отметив, что "помощь будет очень кстати".Прохор добавил в комментарии "Пятому каналу", что не понимает, почему знаменитости не думают о смерти заранее.Прощание с Пьером Нарциссом состоится в Москве в четверг.
https://ria.ru/20220623/nartsiss-1797671264.html
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знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес
12:36 29.06.2022
 
Шаляпин собрал деньги себе на похороны

Певец Прохор Шаляпин признался, что уже собрал деньги себе на похороны

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Прохор Шаляпин
Певец Прохор Шаляпин - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны.
"У меня есть все необходимое. У меня есть мама, есть запасы", — сказал артист.
Поводом для подобных высказываний стала смерть Пьера Нарцисса, чья экс-супруга объявила сбор средств в социальных сетях, отметив, что "помощь будет очень кстати".
Певец Пьер Нарцисс с женой Валерией Калачевой и дочерью Каролиной - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 19:04Шоубиз
Бывшая жена Нарцисса начала сбор средств для семьи
Прохор добавил в комментарии "Пятому каналу", что не понимает, почему знаменитости не думают о смерти заранее.

"Каждый человек должен думать о своем уходе. Родственники и друзья должны иметь какие-то деньги. У нас уходят известные звезды и народные артисты, а у них не оказывается средств даже на место на кладбище", – заключил Шаляпин.

Прощание с Пьером Нарциссом состоится в Москве в четверг.
Певец Пьер Нарцисс - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
10:41Шоубиз
В посольстве Камеруна вспомнили последнее мероприятие с Пьером Нарциссом
 
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