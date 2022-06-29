https://ria.ru/20220629/shalyapin-1798934914.html

Шаляпин собрал деньги себе на похороны

Шаляпин собрал деньги себе на похороны - РИА Новости, 29.06.2022

Шаляпин собрал деньги себе на похороны

Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны. РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T12:36

2022-06-29T12:36

2022-06-29T12:36

шоубиз

знаменитости

прохор шаляпин

шоу-бизнес

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Прохор Шаляпин заявил, что уже отложил деньги себе на похороны.Поводом для подобных высказываний стала смерть Пьера Нарцисса, чья экс-супруга объявила сбор средств в социальных сетях, отметив, что "помощь будет очень кстати".Прохор добавил в комментарии "Пятому каналу", что не понимает, почему знаменитости не думают о смерти заранее.Прощание с Пьером Нарциссом состоится в Москве в четверг.

https://ria.ru/20220623/nartsiss-1797671264.html

https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, прохор шаляпин, шоу-бизнес