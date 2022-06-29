https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798991149.html
Британия ввела санкции против двоих Героев России
Британия ввела санкции против двоих Героев России - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против двоих Героев России
Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:25
2022-06-29T14:25
2022-06-29T14:25
великобритания
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Согласно документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии.
https://ria.ru/20220501/voennye-1786498997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии
Британия ввела санкции против двоих Героев России
Британия ввела санкции против Трошева и Богатова по подозрению в связях с ЧВК "Вагнер"