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Британия ввела санкции против двоих Героев России - РИА Новости, 29.06.2022
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Британия ввела санкции против двоих Героев России
Британия ввела санкции против двоих Героев России - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против двоих Героев России
Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе,... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:25
2022-06-29T14:25
великобритания
в мире
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Согласно документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии.
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великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии
14:25 29.06.2022
 
Британия ввела санкции против двоих Героев России

Британия ввела санкции против Трошева и Богатова по подозрению в связях с ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗолотая медаль "Герой России"
Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
Согласно документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.
Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 22:46
Лавров: Запад отвлекает внимание разговорами о ЧВК "Вагнер" на Украине
 
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