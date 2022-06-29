https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798991149.html

Британия ввела санкции против двоих Героев России

Британия ввела санкции против двоих Героев России - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против двоих Героев России

Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе,... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T14:25

2022-06-29T14:25

2022-06-29T14:25

великобритания

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Великобритания в среду ввела санкции против героев России Андрея Трошева и Андрея Богатова, которых Лондон связал с компанией "Вагнер", говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.Согласно документу, санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд в Великобританию.Как Трошев, так и Богатов ранее уже были внесены в санкционные списки со стороны Евросоюза и Швейцарии.

https://ria.ru/20220501/voennye-1786498997.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, в мире, россия, санкции в отношении россии