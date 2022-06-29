https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798990545.html
Британия ввела санкции против трех российских компаний, работающих в Сирии
Британия ввела санкции против трех российских компаний, работающих в Сирии - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против трех российских компаний, работающих в Сирии
Британия в рамках санкционного режима по Сирии ввела ограничительные меры в отношении трех российских компаний, якобы действующих в нефтегазовой промышленности... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T14:20
2022-06-29T14:20
2022-06-29T14:20
экономика
евгений пригожин
в мире
великобритания
санкции в отношении россии
санкции
сирия
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Британия в рамках санкционного режима по Сирии ввела ограничительные меры в отношении трех российских компаний, якобы действующих в нефтегазовой промышленности в Сирии и таким образом поддерживающих сирийские власти.Санкции затронули компании ООО "Велада", ООО "Меркурий" и ООО "Евро Полис". По утверждению МИД Британии, компании якобы связаны с бизнесменом Евгением Пригожиным.Ранее против этих компаний уже вводили санкции ЕС и Швейцария.
https://ria.ru/20220629/rudskoy-1798984549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, евгений пригожин, в мире, великобритания, санкции в отношении россии, санкции, сирия
Британия ввела санкции против трех российских компаний, работающих в Сирии
Британия ввела санкции против трех российских компаний за поддержку властей Сирии