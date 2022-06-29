https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798974069.html

Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева

Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева - РИА Новости, 29.06.2022

Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева

Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жену Анну Цивилеву, председателя Совета директоров АО "Колмар... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T13:19

2022-06-29T13:19

2022-06-29T14:00

в мире

великобритания

сергей цивилев

кемеровская область

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жену Анну Цивилеву, председателя Совета директоров АО "Колмар Груп", говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства."Анна Цивилева, двоюродная сестра (президента Владимира) Путина и глава крупной российской угледобывающей компании "Колмар Груп", также попала под санкции. Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углём Кемеровской области, и пара получила значительную выгоду от отношений с Путиным. "Колмар Груп" также попала сегодня под санкции", - заявлено в документе.

https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html

великобритания

кемеровская область

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в мире, великобритания, сергей цивилев, кемеровская область, санкции в отношении россии