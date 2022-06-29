https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798974069.html
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева - РИА Новости, 29.06.2022
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева
Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жену Анну Цивилеву, председателя Совета директоров АО "Колмар... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T13:19
2022-06-29T13:19
2022-06-29T14:00
в мире
великобритания
сергей цивилев
кемеровская область
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Великобритания внесла в санкционные списки губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и его жену Анну Цивилеву, председателя Совета директоров АО "Колмар Груп", говорится в пресс-релизе на сайте британского правительства."Анна Цивилева, двоюродная сестра (президента Владимира) Путина и глава крупной российской угледобывающей компании "Колмар Груп", также попала под санкции. Муж Цивилевой Сергей Цивилев является губернатором богатой углём Кемеровской области, и пара получила значительную выгоду от отношений с Путиным. "Колмар Груп" также попала сегодня под санкции", - заявлено в документе.
https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798972278.html
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в мире, великобритания, сергей цивилев, кемеровская область, санкции в отношении россии
13:19 29.06.2022 (обновлено: 14:00 29.06.2022)
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева
Британия ввела санкции против губернатора Кемеровской области Цивилева и его жены