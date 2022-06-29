https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798893394.html

США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов

США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 29.06.2022

США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов

Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T03:43

2022-06-29T03:43

2022-06-29T03:51

экономика

россия

в мире

сша

вашингтон

санкции в отношении россии

анатолий антонов

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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных ограничительных мер, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом высокопоставленный дипломат отреагировал на введенные днем против России санкции США, которые среди прочего затронули импорт ее золота и предприятия военно-промышленного комплекса.Антонов обратил внимание на то, что сегодня Вашингтон сам страдает от антироссийских запретов. Как напомнил посол РФ, рост потребительских цен в стране установил антирекорд за последние 40 лет, а партнеры США все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты."Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", — указал Антонов.Затрагивая проблему продовольственной безопасности, посол подчеркнул, что именно волна антироссийских рестрикций со стороны Запада подхлестнула глобальный кризис в этой сфере."Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19. Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", — заявил Антонов.

https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html

https://ria.ru/20220618/konfrontatsiya-1796370416.html

россия

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экономика, россия, в мире, сша, вашингтон, санкции в отношении россии, анатолий антонов