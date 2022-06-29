https://ria.ru/20220629/sanktsii-1798893394.html
США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов
США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов - РИА Новости, 29.06.2022
США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов
Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T03:43
2022-06-29T03:43
2022-06-29T03:51
экономика
россия
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сша
вашингтон
санкции в отношении россии
анатолий антонов
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ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных ограничительных мер, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.Таким образом высокопоставленный дипломат отреагировал на введенные днем против России санкции США, которые среди прочего затронули импорт ее золота и предприятия военно-промышленного комплекса.Антонов обратил внимание на то, что сегодня Вашингтон сам страдает от антироссийских запретов. Как напомнил посол РФ, рост потребительских цен в стране установил антирекорд за последние 40 лет, а партнеры США все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты."Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", — указал Антонов.Затрагивая проблему продовольственной безопасности, посол подчеркнул, что именно волна антироссийских рестрикций со стороны Запада подхлестнула глобальный кризис в этой сфере."Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19. Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", — заявил Антонов.
https://ria.ru/20220628/sanktsii-1798843865.html
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экономика, россия, в мире, сша, вашингтон, санкции в отношении россии, анатолий антонов
03:43 29.06.2022 (обновлено: 03:51 29.06.2022)
США сами страдают от вводимых санкций, заявил Антонов
Посол России Антонов о новых санкциях США: Штаты сами страдают от своих запретов
ВАШИНГТОН, 29 июн — РИА Новости. Разрыв странами Запада во главе с США экономических связей с Россией обострил кризис в мировой экономике, при этом сами же Штаты страдают от введенных ограничительных мер, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Разрыв США и их союзниками экономических связей с Россией до предела обострил имевшиеся в мировой экономике кризисные явления. Повсеместно наблюдаются снижение деловой активности, разрушение транспортно-логистических цепочек, замедление инвестиционных потоков, проблемы на рынке труда, падение реальных доходов бизнеса и населения", — сказал Антонов, чье заявление распространила российская дипмиссия.
Таким образом высокопоставленный дипломат отреагировал на введенные днем против России
санкции США
, которые среди прочего затронули импорт ее золота и предприятия военно-промышленного комплекса.
Антонов обратил внимание на то, что сегодня Вашингтон сам страдает от антироссийских запретов. Как напомнил посол РФ, рост потребительских цен в стране установил антирекорд за последние 40 лет, а партнеры США все активнее прорабатывают варианты перехода на расчеты в другие валюты.
"Рынки видят, что действия американских властей носят непредсказуемый характер, сеют хаос и панику. Отечественная промышленность играет существенную роль в глобальном хозяйстве. Новые барьеры, коснувшиеся, в том числе, оборота золота и промышленного экспорта, нарушают сложившиеся правила игры для всех экономик", — указал Антонов.
Затрагивая проблему продовольственной безопасности, посол подчеркнул, что именно волна антироссийских рестрикций со стороны Запада подхлестнула глобальный кризис в этой сфере.
"Его первопричины — неграмотные макроэкономические шаги ряда развитых стран, изменение климата, пандемия COVID-19
. Выход из ситуации возможен только путем обеспечения свободного доступа зерна и удобрений, в том числе российских, на мировые рынки", — заявил Антонов.